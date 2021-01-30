"Донбас" завдяки булліту перервав 12-матчеву переможну серію чемпіона

30-го січня в Дружківці відбувся центральний поєдинок 30-го туру УХЛ, в якому "Донбас" приймав чинного чемпіона "Кременчук". Матч видався дуже напруженим, а переможця визначили лише в серії буллітів. 4:3 – на користь донеччан, які перервав 12-матчеву безпрограшну серію "Кременчука". Раніше хокеїсти "Донбасу" вирвали перемогу у "Білого Барса".

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Матч почався на високих швидкостях з великою кількістю небезпечних моментів. Першими свій шанс реалізували донеччани – Монс на добиванні прошив Давлетшина і відкрив рахунок в матчі. Але вже за п'ять хвилин Савченко відновив рівновагу.

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За схожим сценарієм пройшла і друга 20-хвилинка – команди по два рази обмінялися закинутими шайбами і на перерву знову пішли з рівним рахунком на табло – 3:3. Спочатку на шайбу Пукса відповів Захаров, а потім по шайбі закинули найкращі бомбардири команд Сигарев і Денискин.

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"Донбас" – "Кременчук" / Фото: УХЛ

У третьому періоді команди збавили оберти, розуміючи ціну помилки. Тому закинутих шайб глядачі не побачили. "Сухим" вийшов і додатковий час. А в серії післяматчевих буллітів сильнішим виявився "Донбас" – переможний кидок на рахунку Монса. Донеччани продовжують лідирувати і випереджають "Кременчук" вже на 4 очки, маючи матч в запасі.

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