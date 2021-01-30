Русский
$ 28,19
34,1
  1. Спорт
  2. Новини хокею

"Донбас" завдяки булліту перервав 12-матчеву переможну серію чемпіона

30 січня, 20:50

Олена Павлова Олена Павлова

"Кременчук" збільшив відставання від донецької команди в турнірній таблиці

30-го січня в Дружківці відбувся центральний поєдинок 30-го туру УХЛ, в якому "Донбас" приймав чинного чемпіона "Кременчук". Матч видався дуже напруженим, а переможця визначили лише в серії буллітів. 4:3 – на користь донеччан, які перервав 12-матчеву безпрограшну серію "Кременчука". Раніше хокеїсти "Донбасу" вирвали перемогу у "Білого Барса".

Реклама

Матч почався на високих швидкостях з великою кількістю небезпечних моментів. Першими свій шанс реалізували донеччани – Монс на добиванні прошив Давлетшина і відкрив рахунок в матчі. Але вже за п'ять хвилин Савченко відновив рівновагу.

Читайте також: Російський воротар їде до Києва. Спорт поза політикою?

За схожим сценарієм пройшла і друга 20-хвилинка – команди по два рази обмінялися закинутими шайбами і на перерву знову пішли з рівним рахунком на табло – 3:3. Спочатку на шайбу Пукса відповів Захаров, а потім по шайбі закинули найкращі бомбардири команд Сигарев і Денискин.

В тренді
"Шахтар" завершив перший збір розгромною перемогою
Реклама

"Донбас" – "Кременчук"

"Донбас" – "Кременчук" / Фото: УХЛ

У третьому періоді команди збавили оберти, розуміючи ціну помилки. Тому закинутих шайб глядачі не побачили. "Сухим" вийшов і додатковий час. А в серії післяматчевих буллітів сильнішим виявився "Донбас" – переможний кидок на рахунку Монса. Донеччани продовжують лідирувати і випереджають "Кременчук" вже на 4 очки, маючи матч в запасі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео голів ХК Донбас булліт УХЛ ХК Кременчук
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Головна перемога Вейна Грецкі: фото чарівної дочки легенди хокею
Головна перемога Вейна Грецкі: фото чарівної дочки легенди хокеюХокей
П'ять жахливих авіакатастроф у спорті: чи був замішаний Брежнєв у трагедії над Україною?
П'ять жахливих авіакатастроф у спорті: чи був замішаний Брежнєв у трагедії над Україною?Футбол
Сало у в'язниці! Знаменитий спортсмен потрапив за грати за п'яну ДТП
Сало у в'язниці! Знаменитий спортсмен потрапив за грати за п'яну ДТПХокей
Російський воротар їде до Києва. Спорт поза політикою?
Російський воротар їде до Києва. Спорт поза політикою?Хокей
Великий, Цар і Саша Коен! Круті спортсмени з українським корінням
Великий, Цар і Саша Коен! Круті спортсмени з українським коріннямІнші
Артист із
Артист із "Кварталу 95" зіграв у хокей на озеріХокей

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти