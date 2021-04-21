Донбас обіграв Сокіл – і в кроці від "золота" чемпіонату України

Донбас виграв третій матч фінальної серії чемпіонату України з хокею. Сьогодні донецький клуб обіграв в Києві Сокіл.
Команди дуже жваво розпочали поєдинок і вже до п'ятої хвилини гості вели в дві шайби, після влучних кидків Олексія Кожевнікова і Олександра Пересунька. Кияни швидко повернулися в гру, завдяки голу Єгора Курбатова. Але врятувати поєдинок не змогли.
Сокіл (Київ) – Донбас (Донецьк) – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
Серія – 0:3
Шайби:
0:1 – Кожевников (Монс, Туркін) – 03.19
0:2 – Пересунько (Лялька, Буценко) – 04.36
1:2 – Курбатов (Морозов) – 08.32
1:3 – Пересунько (Лялька, Монс) – 35.05
Наступний матч відбудеться 23 квітня. Початок о 18:00. Нагадаємо, що фінальна серія триває до чотирьох перемог однієї з команд.
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