Донбас героїчно вирвав перемогу у Дніпра і став на крок ближче до фіналу УХЛ

ХК Донбас подвоїв свою перевагу в півфінальній серії Української хокейної ліги проти Дніпра з Херсона. "Щуки" вели в рахунку до початку третього періоду, але у вирішальній 20-хвилинці донеччанам вдалося переломити хід поєдинку і вирвати вольову перемогу.

Реклама

Читайте також: Як хокеїсти втекли з СРСР: перший українець, зрадник батьківщини і липовий чоловік

Нагадаємо, що півфінальна серія триває до чотирьох перемог однієї з команд. Третій матч серії відбудеться в Херсоні 4 квітня. Початок зустрічі о 14:00.

Донбас – Дніпро – 3:2 (1:0; 0:1; 2:1)

Рахунок в серії – 2:0

Шайби: 1:0 Монс (Кожевников), 6:56. 1:1 Швецов (Гуляєв), 39:40. 1:2 Ратушний (Каракулько- більш.), 40:45. 2:2 Сигарьов (Тунхузін, Бірюков – більш.), 46:18. 3:2 Мільохін, 47:47.

Реклама

Раніше ми писали, що Євген Селезньов Селезньов проміняв футбол на хокей: подивіться на майстерність форварда . Фіналіст Ліги Європи з легкістю реалізував буліт.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама