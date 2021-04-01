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Донбас героїчно вирвав перемогу у Дніпра і став на крок ближче до фіналу УХЛ

1 квітня, 23:06

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Наступний матч серії відбудеться в Херсоні 4 квітня

ХК Донбас подвоїв свою перевагу в півфінальній серії Української хокейної ліги проти Дніпра з Херсона. "Щуки" вели в рахунку до початку третього періоду, але у вирішальній 20-хвилинці донеччанам вдалося переломити хід поєдинку і вирвати вольову перемогу.

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Нагадаємо, що півфінальна серія триває до чотирьох перемог однієї з команд. Третій матч серії відбудеться в Херсоні 4 квітня. Початок зустрічі о 14:00.

Донбас – Дніпро – 3:2 (1:0; 0:1; 2:1)
Рахунок в серії – 2:0

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Шайби: 1:0 Монс (Кожевников), 6:56. 1:1 Швецов (Гуляєв), 39:40. 1:2 Ратушний (Каракулько- більш.), 40:45. 2:2 Сигарьов (Тунхузін, Бірюков – більш.), 46:18. 3:2 Мільохін, 47:47.

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ХК Донбас чемпіонат України з хокею УХЛ Днепр Херсон

Джерело: Сегодня|Спорт

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