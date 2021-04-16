Донбас дотиснув Сокіл в стартовому матчі фіналу плей-офф УХЛ

У першому матчі фінальної серії до чотирьох перемог Донбас на своєму льоду здобув перемогу над Соколом із рахунком 2:1

Сьогодні Донбас і Сокіл зіграли перший поєдинок фінальної серії плей-офф Української хокейної ліги. Серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд, і першу перемогу здобув Донбас.

Реклама

Читайте також: Соколу є, що доводити, а Донбас – найбільш мотивований

Матч в Дружківці завершився з рахунком 2:1 на користь господарів. Після двох періодів у матчі була нічия (1:1), але в завершальній 20-хвилинці Донбас дотиснув сенсацію сезону – київський Сокіл.

18 квітня в Дружківці команди зіграють другий поєдинок – початок зустрічі о 17:00. Після цього фінальна серія переїде до Києва (матчі 21 і 23 квітня).

Реклама

Донбас – Сокіл 2: 1 (1:1, 0:0, 1:0)

Рахунок в серії – 1:0

Шайби:

1:0 Шишлянніков, 4:59

1:1 Гильманов, 8:53

2:1 Лялька, 47:00.

Читайте також: Сокіл – Донбас: експерти і гравці оцінили шанси команд у фіналі чемпіонату України

Всі подробиці в спецтемі Плей-оф УХЛ

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама