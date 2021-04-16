Русский
$ 27,96
33,46
  1. Спорт
  2. Новини хокею

Донбас дотиснув Сокіл в стартовому матчі фіналу плей-офф УХЛ

16 квітня, 20:07

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

У першому матчі фінальної серії до чотирьох перемог Донбас на своєму льоду здобув перемогу над Соколом із рахунком 2:1

Сьогодні Донбас і Сокіл зіграли перший поєдинок фінальної серії плей-офф Української хокейної ліги. Серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд, і першу перемогу здобув Донбас.

Реклама

Читайте також: Соколу є, що доводити, а Донбас – найбільш мотивований

Матч в Дружківці завершився з рахунком 2:1 на користь господарів. Після двох періодів у матчі була нічия (1:1), але в завершальній 20-хвилинці Донбас дотиснув сенсацію сезону – київський Сокіл.

18 квітня в Дружківці команди зіграють другий поєдинок – початок зустрічі о 17:00. Після цього фінальна серія переїде до Києва (матчі 21 і 23 квітня).

В тренді
Гімн України не перестає звучати в Москві: ще одна наша важкоатлетка – найкраща в Європі

Реклама

Донбас – Сокіл 2: 1 (1:1, 0:0, 1:0)
Рахунок в серії – 1:0
Шайби:
1:0 Шишлянніков, 4:59
1:1 Гильманов, 8:53
2:1 Лялька, 47:00.

Читайте також: Сокіл – Донбас: експерти і гравці оцінили шанси команд у фіналі чемпіонату України

Всі подробиці в спецтемі Плей-оф УХЛ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ХК Донбас Сокіл Київ УХЛ плей-офф УХЛ

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Чим зайняти себе під час локдауну: добірка кращих фільмів про спорт
Чим зайняти себе під час локдауну: добірка кращих фільмів про спортІнші
"Боягузливі стратеги з НАТО": чому хокеїсти бойкотували чемпіонат світу в СРСРХокей
Де вона знайшла сніг? Сексуальна хокеїстка вийшла на мороз в купальнику
Де вона знайшла сніг? Сексуальна хокеїстка вийшла на мороз в купальникуХокей
Ганебна стіна розділила СРСР і США на чемпіонаті світу з хокею
Ганебна стіна розділила СРСР і США на чемпіонаті світу з хокеюХокей
Старт Кубка Стенлі відкладений! У Ванкувері бушує коронавірус
Старт Кубка Стенлі відкладений! У Ванкувері бушує коронавірусХокей
Передозування мало не вбило російського хокеїста: які
Передозування мало не вбило російського хокеїста: які "наркотики" знайшли у чемпіона світуХокей

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти