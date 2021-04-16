Донбас дотиснув Сокіл в стартовому матчі фіналу плей-офф УХЛ

Сьогодні Донбас і Сокіл зіграли перший поєдинок фінальної серії плей-офф Української хокейної ліги. Серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд, і першу перемогу здобув Донбас.
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Матч в Дружківці завершився з рахунком 2:1 на користь господарів. Після двох періодів у матчі була нічия (1:1), але в завершальній 20-хвилинці Донбас дотиснув сенсацію сезону – київський Сокіл.
18 квітня в Дружківці команди зіграють другий поєдинок – початок зустрічі о 17:00. Після цього фінальна серія переїде до Києва (матчі 21 і 23 квітня).
Донбас – Сокіл 2: 1 (1:1, 0:0, 1:0)
Рахунок в серії – 1:0
Шайби:
1:0 Шишлянніков, 4:59
1:1 Гильманов, 8:53
2:1 Лялька, 47:00.
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