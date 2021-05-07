Донбас-1 приборкав Барса і став переможець Junior Hockey Cup

У фіналі донецький клуб закинув у ворота Білого Барса сім шайб, пропустивши всього дві, і заволодів престижним хокейним трофеєм

Донбас-1 з трофеєм / Фото: официальный сайт УПЛ

В рамках матчу за "золото" турніру Junior Hockey Cup Донбас-1 переміг Білий Барс БСФК 2004-2006 з рахунком 7:2 і виграв турнір. Нагадаємо, що в нинішньому сезоні донецька команда виграла дорослий чемпіонат України, розгромивши у фінальній серії київський Сокіл – 4:0.

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Завдяки двом швидким шайбам Іллі Криклі і Веніаміна Трандафілова Донбас-1 відкрив рахунок у фіналі. Тільки під завісу першого періоду Білому Барсу вдалося розмочити рахунок. У другому донеччани скористалися довгим видаленням одного з опонентів і збільшили відрив до 4 шайб.

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На перших хвилинах третього відрізка зустрічі "барси" відіграли одну шайбу зусиллями Артема Кондрашева. Але під кінець заключної 20-хвилинки Крикля і Трандафілов поставили фінальну крапку в цій зустрічі – 7:2 на користь Донбасу-1.

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Раніше ми повідомляли, що донецький клуб запросили до Ліги чемпіонів. Хокейний Донбас виступить в елітному європейському турнірі в сезоні-2021/2022. Домашні матчі команда буде проводити на льоду київського Палацу спорту.