А міг і щелепу зламати! Воротар схопив суперника за голову і кинув на лід

Бійки між польовими гравцями в НХЛ не рідкість, але буває і у воротарів закінчується терпіння. Цієї ночі в матчі регулярного чемпіонату "Арізона Койотс" приймали "Анахайм Дакс". Матч завершився з рахунком 3:2 на користь "койотів". А наприкінці 3-го періоду сталася бійка. Раніше безпробудний п'яниця встановив рекорд НХЛ за голами.

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Джон Гібсон пропускає шайбу від "Арізони" / Фото: Reuters

Вже під завісу зустрічі голкіпер "Анахайма" Джон Гібсон і форвард "Арізони" Конор Гарланд влаштували бійку. Американський нападник проїжджав повз співвітчизника і щось сказав йому в обличчя, чим вивів голкіпера з себе. Гібсон у ту ж мить схопив Гарланда за обличчя і борцівським прийомом уклав його на лід.

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Судді спробували розтягнути суперників, в результаті чого на льоду утворилася купа мала. Після відновлення поєдинку обидва хокеїста були покарані малим штрафом за грубість. А в попередньому матчі американський воротар Гібсон оформив другий шатаут в нинішній регулярці.

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