Чемпіонат України завершили достроково. Хто виграв золото?

Рада Федерації хокею України затвердила підсумкову таблицю чемпіонату країни, який був недограний через війну з Росією. До речі, зараз іде чемпіонат світу з хокею.
Враховуючи, що можливості для завершення сезону немає, Рада Федерації ухвалила рішення згідно з п. 2 ст. 1 Правового регламенту чемпіонату закріпити підсумкові місця у таблиці Української хокейної ліги на 24.02.2022. Рішення всі присутні підтримали одноголосно.
Чемпіонат України-2021/2022 серед чоловіків:
- 1 місце – Сокіл, 48 очок
- 2 місце – Кременчук, 40 очок
- 3 місце – Дніпро, 26 очок
- 4 місце – Харківські Берсерки, 22 очки
- 5 місце – БСФК, 10 очок
Таким чином, золоті нагороди чемпіонів України в 13-й раз в історії отримає київський Сокіл. Кременчук та херсонський Дніпро стали володарями срібла та бронзи.