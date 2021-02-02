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Чемпіонат світу з хокею проведуть тільки в Ризі

2 лютого, 17:53

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У разі поліпшення ситуації з коронавірусом турнір зможуть відвідати навіть вболівальники

Чемпіонат світу з хокею 2021 проведуть тільки в Ризі. Рада IIHF проголосував за підтвердження столиці Латвії в якості єдиної приймаючої сторони ЧС з хокею після рішення відкликати турнір з Мінська через політичну нестабільність.

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Рада IIHF послалася на безперервні проблеми, пов'язані з COVID-19, а також на різні технічні складності, за якими вони вирішили провести турнір в одному місті. З огляду на невизначеність, що зберігається стосовно обмежень на міжнародні поїздки, Рада вважає, що тримати всі команди в Ризі протягом усього турніру і уникати поїздок між двома приймаючими країнами – це найбезпечніший і найекономічніший спосіб проведення заходу, повідомляється на офіційному сайті IIHF.

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Турнір планується провести на двох стадіонах – "Арені Рига" і "Олімпійському спортивному центрі", який планують переобладнати в льодовий каток.

Всі 16 команд-учасниць повинні будуть бути розміщені в одному готелі, що дозволить при необхідності реалізувати концепцію міхура. У той же час, організатори готові відкрити продаж квитків якщо ситуація з COVID-19 в Латвії покращиться.

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Латвія хокей чемпіонат світу з хокею

Джерело: Сегодня|Спорт

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