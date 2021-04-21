Чемпіонат світу з хокею скасований через коронавірус

Міжнародна федерація хокею оголосила про скасування чемпіонату світу-2021 серед жінок, який повинен був пройти з 6 по 16 травня в канадських містах Галіфакс і Труро.
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Рішення про скасування турніру було прийнято урядом провінції Нова Шотландія через складну епідеміологічну обстановку.
"Ми дуже розчаровані такими звістками, тим більше за кілька тижнів до старту турніру. Ми повністю впевнені, що забезпечили всі необхідні заходи, щоб убезпечити команди, суддів, організаторів турніру і всіх жителів Галіфакса і Труро, грунтуючись на досвіді проведення молодіжного чемпіонату світу в Едмонтоні" , – заявив президент Міжнародної федерації Рене Фазель.
Світова першість в Канаді мала відбутися ще в минулому році. Через пандемію її перенесли на квітень 2021 року. Потім змістили на місяць. А тепер і зовсім скасували.
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