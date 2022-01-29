Чемпіон світу з футболу залишив клуб через бороду

Атакуючий півзахисник Набіль Фекір дуже успішно грав за Ліон. Провів у клубі шість сезонів – 145 матчів та 54 голи у чемпіонаті Франції.
Читайте також: Український футболіст жорстоко побив поляка через 50 євро
У складі національної збірної Набіль виграв чемпіонат світу 2018 року. Але через рік після мундіалю несподівано перейшов до іспанського Бетіса.
Далі по темі
Наразі розкрилися подробиці трансферу. Як повідомляє A Bola, перехід Фекіра міг бути пов'язаний з його бородою.
За інформацією джерела, керівництво французького клубу попросило Фекіра голити бороду, щоб її не сприймали як символ мусульманської релігії, яку сповідує спортсмен. Фекірові це не сподобалося, і він вирішив покинути команду.
Цього сезону 28-річний Фекір взяв участь у 20 матчах іспанської Прімери, забив чотири голи і віддав шість результативних передач.
Читайте також:
- Оце скупердяй: Роналду заробляє 125 мільйонів на рік, але не може купити синові телефон
- Суркіс мав рацію: Алієв покаявся за пиятики, що занапастили кар'єру
- "Взяв речі та поїхав на карнавал". Луческу згадав дивацтва Роналдо
- Форвард, якого впустило Динамо, перейшов до Ювентуса за 80 мільйонів
- Удар ножем у спину: Мессі розчарований зрадою друга