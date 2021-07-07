Бракований феєрверк вбив воротаря: записи дзвінків в службу порятунку

Латвійський хокеїст Матісс Ківленіекс помер через бракованого феєрверку в віці 24 років, святкуючи в компанії День незалежності США

Матісс Ківленіекс більше не вийде на лід / Фото: Getty Images

Воротар клубу НХЛ Коламбус Блю Джекетс і збірної Латвії з хокею Матісс Ківленіекс помер через бракованого феєрверку у віці 24 років. Тепер було оприлюднено зміст дзвінків в службу порятунку 911 після того, як Матісс постраждав від феєрверку і згодом помер голкіпер.

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"Невдалий запуск феєрверка. Він у свідомості, в свідомості ", – цитує Daily News людини, яка телефонувала в екстрену службу

Матісс Ківленієкс загинув в 24 роки. Фото: lhf.lv

Друга людина, яка телефонувала в 911, сказав: "Ей, у нас є людина, в якого потрапило феєрверком, можете приїхати сюди негайно?" Диспетчер відповів: "Ми вже знаємо про це. Він у свідомості і розмовляє з вами? ". "Він дихає. У нас тут є медсестра ", – відповів той, що дзвонив.

Був і третій людина, який подзвонив в службу порятунку. Він сказав, що в людини потрапило феєрверком, і попросив негайно приїхати.

Раніше лейтенант поліції Нові Джейсон Мейер повідомив, що Ківленіекс втік з джакузі з декількома людьми через невдалого запуску феєрверку на честь Дня незалежності США 4 липня. Послизнувшись, впав і вдарився головою об бетон. Але виявився неправий. Судмедексперти штату Мічиган заявили , Що воротар помер через що потрапила в груди петарди.

Матісс був вихованцем хокейної школи Пардаугава, грав у воротах збірної Латвії на останньому чемпіонаті світу . Також на його рахунку вісім ігор в НХЛ.