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Бандити пограбували і спалили нашу арену: президент Донбасу – про повернення в Дружбу

Олена Павлова Олена Павлова
27 травня, 20:45
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Президент Донбасу Борис Колесніков згадав, як сім років тому чемпіон України втратив арену, але зумів багато чого досягти вже за межами Донецька
Борис Колесніков
Борис Колесніков / Фото: ХК "Донбас"

Президент хокейного клубу Донбас Борис Колесніков згадав, як сім років тому в цей день чемпіон України втратив свою домашню арену в Донецьку. Раніше український клуб дізнався своїх суперників по групі Ліги чемпіонів.

"27 травня 2014 року бандити пограбували і спалили нашу домашню арену "Дружба". Після цих трагічних для нас подій все довелося починати з "чистого аркуша". Перше, що зробив клуб – відкрив свою школу в Дружківці. І до 2020 року кількість юних спортсменів перевищила позначку у 1000 вихованців! До сезону-15/16 була відтворена головна команда, яка п'ять разів виграла чемпіонат вже за межами Донецька", – написав Колесніков у своєму Facebook

Читайте також: Колесніков: "Український клуб раніше не грав в Лізі чемпіонів. Будемо прагнути плей-офф"

"У сезоні-2019/2020 нам вдалося пробитися до півфіналу Континентального Кубка. І сьогодні клуб (напередодні свого 20-річчя) зустрічає новий сезон в статусі першого в історії незалежної України учасника Ліги чемпіонів. Віримо і сподіваємося, що незабаром будемо радувати наших уболівальників на льоду "Дружби" і "Кальміус Арени" в мирному, українському Донбасі!"

Раніше ми повідомляли, що донецький клуб запросили до Ліги чемпіонів. Пройде груповий турнір Ліги чемпіонів з 26 серпня по 13 жовтня. Домашні матчі Донбас проводитиме на льоду київського Палацу спорту.

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