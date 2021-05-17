15 хокеїстів збірної Італії захворіли на COVID-19 за чотири дні до чемпіонату світу

За кілька днів до старту чемпіонату світу з хокею тривожна обстановка склалася в збірній Італії, де виявлено відразу 15 випадків зараження коронавірусом. Заражені гравці діляться на дві групи: в одну входять хокеїсти, які не зможуть поїхати в Ригу, в іншу – ті, хто ще зможе приїхати при здачі негативного тесту. Ми вже писали, що спаринг перед ЧС-2021 з хокею скасований через коронавірус.
На цей момент друга група складається з 5 гравців – воротаря Джейка Сміта, захисників Томаса Ларкіна, Енріко Мільоранчі і Алекса Трівеллато, а також нападника Маркуса Гандера. Крім цього, в Ригу поки не може приїхати головний тренер італійської команди Грег Ейрлендс, який консультує збірну дистанційно.
Президент федерації льодового спорту Італії Андреа Гіа зазначив, що збірна не буде зніматися з турніру. У гіршому випадку, замість групи хворих в збірну Італії будуть покликані інші хокеїсти. Контрольні матчі італійців зі збірними Австрії та Швейцарії були скасовані.
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Чемпіонат світу пройде з 21 травня по 6 червня в Ризі. Збірна Італії грає в одній групі з Канадою, Фінляндією, США, Німеччиною, Латвією, Норвегією і Казахстаном.
Раніше ми писали, що багаж збірної України з хокею втратили в аеропорту напередодні матчу з Польщею.