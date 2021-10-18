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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Забудьте про шорти і майки в 30-градусне пекло! Звірячий дрес-код у Формулі-1

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
18 жовтня, 23:53
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Учасники Гран-прі Саудівської Аравії вже отримали пам'ятку, як себе вести і у що одягатися в цій країні, під час етапу Ф-1
В Саудівській Аравії доведеться бути скромнішими
В Саудівській Аравії доведеться бути скромнішими

У грудні пройде перший в історії Формули-1 – Гран-прі Саудівської Аравії. Організатори перегонів вже розіслали всім учасникам список вимог до зовнішнього вигляду.

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Перш за все правила стосуються одягу. Чоловікам настійно не рекомендується з'являтися на публіці в шортах, майці і вузьких штанях. Жінкам заборонено носити мініспідниці, короткі сукні та одяг з відкритими плечима і спиною, не кажучи вже про купальниках, повідомляє Автоспорт.

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З огляду на те, що в грудні в Саудівській Аравії температура повітря зазвичай становить близько 30 градусів, такий дрес-код може привести до незручностей. Але правила поширюються не тільки на учасників та гостей етапу Формули 1, а й на тих, хто приїжджає в Саудівську Аравію.

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Гран-прі Саудівської Аравії пройде c 3 по 5 грудня.

Раніше ми писали, що діючий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон збив власного механіка у другій практиці перед Гран-прі Росії. Інцидент трапився під час заїзду на піт-стоп.

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