Вилетів з траси і намертво застряг! Чемпіону Ф-1 викликали евакуатор

У Формулі-1 щосили йде обкатка болідів перед стартом нового сезону в Бахрейні. Перше Гран-прі в 2021 році на трасі Сахір відбудеться вже 28 березня. Сьогодні другий день тестів, і поки у команд не все йде гладко. Так, чинний чемпіон Льюїс Хемілтон вилетів на своєму "Мерседесі" за межі траси і застряг.

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Титулований британець встиг проїхати 35 кіл і показати п'ятий час, після чого втратив контроль над машиною на виході з 13-го повороту і вилетів за межі траси. "Мерседес" серйозно не постраждав, але застряг в гравії. З'явилися червоні прапори, і Льюїсу довелося покинути кокпіт. Машину Хемілтона на евакуаторі повернули в бокси.

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У нинішньому році передсезонні тести тривають всього три дні, а тому втрата часу позначається на пілотах критичним чином. Також в нинішньому сезоні в Формулі-1 вводять спринтерські гонки.

Нагадаємо, що чотириразовий чемпіон Ф-1 Себастьян Феттель пішов з "Феррарі" і проведе перший сезон у складі "Астон Мартін". Також повертається в Королівські гонки Фернандо Алонсо, незважаючи на те, що дворазовий чемпіон Формули-1 потрапив під машину.

І дебютує у Формулі-1 син легендарного Міхаеля Шумахера Мік. Він став пілотом "Хааса", а напередодні Шумахера висміяли в Формулі-1.

Рейтинг чемпіонів Формули-1 за кількістю титулів

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