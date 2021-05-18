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Вперше на аукціон виставлено переможний болід Льюїса Гамільтона. Ціна кусається

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
18 травня, 23:31
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Болід Льюїса Гамільтона, на якому британець провів чотири гонки, буде виставлений на аукціон. Організатори сподіваються виручити з продажу авто більше, ніж заплатили за болід легендарного Шумахера
Болід Льюїса Гамільтона. Фото: REUTERS/Alan Baldwin
Болід Льюїса Гамільтона. Фото: REUTERS/Alan Baldwin

Поки Кріштіану Роналду купує найкрасивішу машину в історії, болід гонщика Формули-1 Льюїса Гамыльтона буде виставлений на аукціон перед Гран-прі Великобританії в липні. На цьому боліді McLaren британець виступав в сезоні 2010 року.

Організатори аукціону розраховують, що вартість MP4-25A з двигуном Mercedes складе 5-7 мільйонів доларів і може переплюнути навіть "Червоного барона" – Ferrari F1 2002 року, на якому ганявся Міхаель Шумахер, був проданий за 6,65 мільйона доларів в 2019 році.

Болід Льюїса Гамільтона. Фото: REUTERS/Alan Baldwin
Болід Льюїса Гамільтона. Фото: REUTERS/Alan Baldwin
Болід Льюїса Гамільтона. Фото: REUTERS/Alan Baldwin
Болід Льюїса Гамільтона. Фото: REUTERS/Alan Baldwin
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"Це прекрасна можливість отримати частину з його історії", – сказав Reuters автомобільний фахівець з аукціонів і партнер Формули-1 RM Sotheby's Фелікс Арчер.

Це буде перший публічний випадок продажу переможного авто Гамільтона. Лот виставив неназваний приватний колекціонер. Британець отримав перемогу на Гран-прі Туреччини. Всього в тому сезоні на цьому боліді Льюїс провів чотири гонки, партнер по команді Дженсон Баттон – в п'яти.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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