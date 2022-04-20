Увага, фото-шахраї! Як втратити 100 тисяч доларів за симпатії фанатів

Курйозний, але дуже неприємний випадок, стався з лідером сезону Формули-1 монегаском Шарлем Леклером

У Леклера вкрали коштовний годинник із лімітованої колекції / Фото: Колаж: Сьогодні

Виграв два з трьох етапів сезону, став лідером чемпіонату, здобув ще більшу популярність серед фанатів і... втратив сотні тисяч доларів. Саме така історія сталася з монегаском Шарлем Леклером, який нещодавно провів ідеальний гран-прі Австралії.

Шарль Леклер / Фото: AFP

Реклама

Справа в тому, що пілот Феррарі став жертвою шахраїв, які виявились його фанатами. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport . Курйоз стався в італійському місті Віареджо, під час прогулянки гонщика зі своїм тренером та друзями. Леклер зупинився біля групи фанатів, які виявили бажання зробити світлину зі своїм кумиром. Але після цього Шарль виявив, що зник його годинник Rolex із лімітованої колекції.

Реклама

Вартість такого годинника оцінюється в кілька сотень тисяч доларів, стверджують місцеві ЗМІ. Леклер звернувся до поліції міста, яка тепер розслідує інцидент.

Гемілтон молиться за українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Льюїс Гемілтон результатами сезону та життєвими події поки не вражає. Але семиразовий чемпіон Формули-1 підтримує українців , які страждають від агресії російської армії