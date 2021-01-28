Раптова серцева смерть: не стало впливового гонщика Формули-1

Адріану Кампосу, який виступав у "Королівських гонках" і керував низкою команд, було 60 років

Колишній пілот Формули-1 і керівник низки гоночних команд іспанець Адріан Кампос помер у віці 60 років у Валенсії. Лікарі зафіксували раптову серцеву смерть.

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Про це повідомляє Grandprix247.

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"Сьогодні найсумніший день в історії Campos Racing. Наш президент і засновник Адріан Кампос Суньєр покинув нас. Його серце перестало битися, але пам'ять про нього стане двигуном, який змусить усіх нас боротися за продовження його спадщини... Спочивай з миром", – йдеться в заяві Campos Racing, опублікованій у Twitter

Відзначимо, що Кампос брав участь у 21 Гран-прі Формули-1, дебютувавши 12 квітня 1987 року. У "Королівських гонках" він не набрав жодного очка. А в 1997-му Адріан заснував колектив Campos Racing, який виступав у безлічі молодіжних серій. Зокрема, він дав дорогу в життя дворазовому чемпіону Формули-1 іспанцеві Фернандо Алонсо, який 1999-го ганявся за його команду в Euro Open.

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Додамо, що 32-річний син Адріана Кампоса, Адріан Кампос-молодший, також є гонщиком. Він виступає в серії IRL Indy Lights.

Раніше ми писали, що від травм помер французький гонщик.

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