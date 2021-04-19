Нову трагедію в Формулі-1 відвернув Сенна. Ціною свого життя

Після трагедії в Сан-Марино в 1994 році, яка забрала життя одразу двох пілотів, організатори перебудували трасу і цим врятували життя пілотам Боттас і Расселлу

Гран-прі Емілії-Романьї в Формулі-1 ознаменувався жахливою аварією за участю Валттері Боттаса і Джорджа Расселла, в якій тільки дивом ніхто не постраждав. Інцидент трапився в тому ж повороті, де 26 років тому загинув легендарний Айртон Сенна.

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За кілька років до трагедії Сенна піднімав питання безпеки лівого швидкісного віражу на італійській трасі, що носив назву Tamburello. Поворот ставав місцем декількох аварій і вважався одним з найнебезпечніших у всьому календарі Формули-1. Колишній гонщик Герхард Бергер сам ледь не загинув в жахливій аварії на цьому повороті в 1989 році, тому краще за всіх знав, наскільки він небезпечний.

"Я сказав: "Айртон, потрібно зрушити стіну, інакше одного разу в цьому місці хтось загине". Він погодився", – розповідав Бергер в інтерв'ю Independent. – "Під час обідньої перерви ми пройшли до Tamburello, щоб подивитися, що можна зробити. Виявилося, що відразу за стіною знаходиться річка. Ми перезирнулися з Айртоном і зрозуміли, що нічого не можна зробити. Стіну нікуди було рухати, а думок про створення шикани у нас навіть не виникло".

З 30 квітня по 1 травня 1994 року проходив Гран-прі Сан-Марино. Весь вікенд етап на Автодромі Енцо і Діно Феррарі переслідували невдачі. Ще під час вільної практики в серйозну аварію потрапив Рубенс Баррікелло, який вважався протеже Сенни.

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Уже в кваліфікації на повороті Villeneuve в смертельну аварію потрапив Роланд Ратценбергер, який проводив лише третій Гран-прі в кар'єрі. Сенна розумів, що потрібно переглянути стандарти безпеки у Формулі-1 і в день гонки зібрав гонщиків, де вони домовилися про створення робочої групи з безпеки, але подальші рішення вона буде приймати вже без Айртона.

На самому старті гонки Юркі Ярвілехто зіткнувся з Педру Ламі. Організатори випустили на трасу машину безпеки, яка сповільнила гонщиків і дозволила прибрати уламки болідів. А на другому колі після відходу машини безпеки болід Сенни зірвався з траси і влетів в захисну стіну. У момент удару швидкість становила приблизно 211 км/год.

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В результаті зіткнення праве переднє колесо відірвалося разом з шматком підвіски, вдарило Сенну по голові і пробило шолом, завдавши гонщику смертельну травму. Всі спроби медиків спаси йому життя виявилися безрезультатними.

У 1995 році злощасні повороти Villeneuve і Tamburello були перебудовані. Замість затяжних швидкісних поворотів з'явилися S-образні шикани з гравійними "пастками". Можливо, саме це вберегло Боттаса і Рассела від серйозних наслідків.

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