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Жахлива аварія на ралі в Росії: машина перекинулася і влетіла в натовп глядачів (відео)

24 січня, 10:31

Олена Павлова Олена Павлова

Один чоловік просто дивом залишився живий – його врятувала яма

У п'ятницю, 22 січня, на першому етапі чемпіонату Росії з ралі в Карелії один з учасників не впорався з керуванням і влетів в глядачів, які зібралися на узбіччі дороги. Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі один з глядачів ралі. Раніше ми писали, що від травм помер французький гонщик.

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На Ралі Карелії пілот не впорався з машиною на засніженій дорозі, авто перекинулось і вилетіло за межі траси в натовп глядачів. Більшість з них встигли відбігти від машини, проте двоє людей все ж постраждали і були госпіталізовані. Но дивом відбулися травмами середньої тяжкості. Хоча раніше іншу машину також занесло в цьому місці.

Аварія на ралі в Карелії

Аварія на ралі в Карелії

"Хвилин за 15-20 до цього я звертався до цієї компанії з проханням відійти далі. Ну як можна так недооцінювати слизьку, засніжену дорогу і спортивні автомобілі! Більш того, перший автомобіль, швидше за все, йшов від натовпу і мало не прилетів в нашу сторону. Один чоловік просто дивом залишився живий – врятувала яма, в яку його відкинуло і не придавило автомобілем", – цитує свідка karelia.news.

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Раніше ми писали, що чемпіон світу з ралі потрапив у серйозну аварію, врізавшись в дерево.

Страшна аварія пілота "Хаас" Ромена Грожана Відео: Reuters

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