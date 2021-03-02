Українська гонщиця в еротичній білизні прилягла на багажник Lamborghini і задерла ніжки

33-річна уродженка Дніпропетровської області Інеса Тушканова, яку називають секс-символом світового автоспорту, вирішила підтвердити цей статус черговою відвертою фотографією.
Дівчина опублікувала фото, на якому вона майже вся гола в еротичній білизні прилягла на багажник Lamborghini, задерши ніжки.
"Ух!", "Вау!", "Інесо, обережно", не подряпай шпильками машину!" – таку реакцію зібрала Тушканова під цим фото у себе в Instagram
Нагадаємо, Інеса Тушканова народилася в Верхньодніпровську 1987 року. Здобула освіту гіда і психолога, але кар'єру зробила в спорті і модельному бізнесі.
Вона неодноразово знімалася для журналу Playboy.
Що стосується гонок, то спершу Інеса придбала собі мотоцикл, а пізніше пересіла на авто. Вона бронзовий призер чемпіонату Європи з ралі серед жінок-2015.
Читайте також:
- "Можна і шлюхувату. Головне – не залетіти в 16": Морозюк дала пораду 5-річному сину, як вибрати дружину
- Ось як з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста Степаненка
- Такого дружина капітана "Динамо" не чекала! До неї постукав карлик з обличчям гравця "Шахтаря" на потилиці
- Дружина найдорожчого українського легіонера похвалилася своїми формами до пологів
- Не тіло, а картина! Тигриця з Верони з пристрастю до тату повернула футболу зоряного захисника
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк