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Українська гонщиця в еротичній білизні прилягла на багажник Lamborghini і задерла ніжки

2 березня, 16:23

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Інеса Тушканова взялася підтверджувати статус секс-символу автоспорту

33-річна уродженка Дніпропетровської області Інеса Тушканова, яку називають секс-символом світового автоспорту, вирішила підтвердити цей статус черговою відвертою фотографією.

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Дівчина опублікувала фото, на якому вона майже вся гола в еротичній білизні прилягла на багажник Lamborghini, задерши ніжки.

"Ух!", "Вау!", "Інесо, обережно", не подряпай шпильками машину!" – таку реакцію зібрала Тушканова під цим фото у себе в Instagram

Нагадаємо, Інеса Тушканова народилася в Верхньодніпровську 1987 року. Здобула освіту гіда і психолога, але кар'єру зробила в спорті і модельному бізнесі.

Вона неодноразово знімалася для журналу Playboy.

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Що стосується гонок, то спершу Інеса придбала собі мотоцикл, а пізніше пересіла на авто. Вона бронзовий призер чемпіонату Європи з ралі серед жінок-2015.

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перегони автоспорт спортсменка WAGs Инесса Тушканова

Джерело: Сегодня|Спорт

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