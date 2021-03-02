Українська гонщиця в еротичній білизні прилягла на багажник Lamborghini і задерла ніжки

33-річна уродженка Дніпропетровської області Інеса Тушканова, яку називають секс-символом світового автоспорту, вирішила підтвердити цей статус черговою відвертою фотографією.

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Дівчина опублікувала фото, на якому вона майже вся гола в еротичній білизні прилягла на багажник Lamborghini, задерши ніжки.

"Ух!", "Вау!", "Інесо, обережно", не подряпай шпильками машину!" – таку реакцію зібрала Тушканова під цим фото у себе в Instagram

Нагадаємо, Інеса Тушканова народилася в Верхньодніпровську 1987 року. Здобула освіту гіда і психолога, але кар'єру зробила в спорті і модельному бізнесі.

Вона неодноразово знімалася для журналу Playboy.

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Що стосується гонок, то спершу Інеса придбала собі мотоцикл, а пізніше пересіла на авто. Вона бронзовий призер чемпіонату Європи з ралі серед жінок-2015.

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