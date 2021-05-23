Зміна лідера в Формулі-1: Ферстаппен скинув Гамільтона з першого рядка

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Монако, завдяки чому вперше в кар'єрі очолив загальний залік. Льюїс Гамільтон відстає від нього на чотири бали

Пілот Ред Булл - Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

На міській трасі в Монте-Карло завершився Гран-прі Монако Формули-1. Переможцем гонки став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Друге місце здобув гонщик Феррарі Карлос Сайнс, який приніс Скудерії перший подіум у сезоні. ТОП-3 замкнув Ландо Норріс на Макларені.

Чинний чемпіон світу Льюїс Гамільтон фінішував лише на сьомій сходинці, внаслідок чого втратив перше місце в загальному заліку, поступившись ним Максу Ферстаппену. Напарник британця Валттері Боттас зійшов. Володар поула Шарль Леклер зовсім не стартував через несправність коробки передач.

Відзначимо, що пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вперше в кар'єрі очолив загальний залік. В активі нідерландця – 105 очок, у його найближчого переслідувача Льюїса Гамільтона – 101 бал.

У Кубку Конструкторів також змінився лідер. Ред Булл обійшов на один пункт Мерседес.

Формула 1. Гран-прі Монако

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

2. Карлос Сайнс (Феррарі) +8,968

3. Ландо Норріс (Макларен) +19,427

4. Серхіо Перес (Ред Булл) +20,490

5. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +52,591

6. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +53,896

7. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +1.08,231

8. Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло

9. Естебан Окон (Альпін) +1 коло

10. Антоні Джовінаццо (Альфа Ромео) +1 коло

11. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) +1 коло

12. Даніель Ріккардо (Макларен) +1 коло

13. Фернандо Алонсо (Альпін) +1 коло

14. Джордж Расселл (Вільямс) +1 коло

15. Ніколас Латіфі (Вільямс) +1 коло

16. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1 коло

17. Микита Мазепін (Хаас) +3 кола

18. Мік Шумахер (Хаас) +3 кола

19. Валттеррі Боттас (Мерседес) – не фінішував

20. Шарль Леклер (Феррарі) – не стартував

Формула 1. Загальний залік

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 105 очок

2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 101

3. Ландо Норріс (Макларен) – 56

4. Валттері Боттас (Мерседес) – 47

5. Серхіо Перес (Ред Булл) – 44

6. Шарль Леклер (Феррарі) – 40

7. Карлос Сайнс (Феррарі) – 38

8. Даніель Ріккардо (Макларен) – 24

9. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – 16

10.Естебан Окон (Альпін) – 12

11. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 10

11. Ленс Стролла (Астон Мартін) – 9

12. Фернандо Алонсо (Альпін) – 5

13. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 2

14. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – 1

Кубок конструкторів

1. Ред Булл – 149 очок

2. Мерседес – 148

3. Макларен – 80

4. Феррарі – 78

5. Астон Мартін – 19

6. Альфа Таурі – 18

7. Альпін – 17

8. Альфа Ромео – 1

Раніше легендарний чемпіон Льюїс Гамільтон розкритикував Формулу-1, назвавши її клубом мільйонерів. Семиразовий переможець Ф-1 вважає, що нині у представників робітничого класу немає шансів потрапити до найпрестижнішого гоночного чемпіонату.