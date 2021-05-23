Зміна лідера в Формулі-1: Ферстаппен скинув Гамільтона з першого рядка

На міській трасі в Монте-Карло завершився Гран-прі Монако Формули-1. Переможцем гонки став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Друге місце здобув гонщик Феррарі Карлос Сайнс, який приніс Скудерії перший подіум у сезоні. ТОП-3 замкнув Ландо Норріс на Макларені.
Чинний чемпіон світу Льюїс Гамільтон фінішував лише на сьомій сходинці, внаслідок чого втратив перше місце в загальному заліку, поступившись ним Максу Ферстаппену. Напарник британця Валттері Боттас зійшов. Володар поула Шарль Леклер зовсім не стартував через несправність коробки передач.
Відзначимо, що пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вперше в кар'єрі очолив загальний залік. В активі нідерландця – 105 очок, у його найближчого переслідувача Льюїса Гамільтона – 101 бал.
У Кубку Конструкторів також змінився лідер. Ред Булл обійшов на один пункт Мерседес.
Формула 1. Гран-прі Монако
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
2. Карлос Сайнс (Феррарі) +8,968
3. Ландо Норріс (Макларен) +19,427
4. Серхіо Перес (Ред Булл) +20,490
5. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +52,591
6. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +53,896
7. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +1.08,231
8. Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло
9. Естебан Окон (Альпін) +1 коло
10. Антоні Джовінаццо (Альфа Ромео) +1 коло
11. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) +1 коло
12. Даніель Ріккардо (Макларен) +1 коло
13. Фернандо Алонсо (Альпін) +1 коло
14. Джордж Расселл (Вільямс) +1 коло
15. Ніколас Латіфі (Вільямс) +1 коло
16. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1 коло
17. Микита Мазепін (Хаас) +3 кола
18. Мік Шумахер (Хаас) +3 кола
19. Валттеррі Боттас (Мерседес) – не фінішував
20. Шарль Леклер (Феррарі) – не стартував
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Формула 1. Загальний залік
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 105 очок
2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 101
3. Ландо Норріс (Макларен) – 56
4. Валттері Боттас (Мерседес) – 47
5. Серхіо Перес (Ред Булл) – 44
6. Шарль Леклер (Феррарі) – 40
7. Карлос Сайнс (Феррарі) – 38
8. Даніель Ріккардо (Макларен) – 24
9. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – 16
10.Естебан Окон (Альпін) – 12
11. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 10
11. Ленс Стролла (Астон Мартін) – 9
12. Фернандо Алонсо (Альпін) – 5
13. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 2
14. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – 1
Кубок конструкторів
1. Ред Булл – 149 очок
2. Мерседес – 148
3. Макларен – 80
4. Феррарі – 78
5. Астон Мартін – 19
6. Альфа Таурі – 18
7. Альпін – 17
8. Альфа Ромео – 1
Раніше легендарний чемпіон Льюїс Гамільтон розкритикував Формулу-1, назвавши її клубом мільйонерів. Семиразовий переможець Ф-1 вважає, що нині у представників робітничого класу немає шансів потрапити до найпрестижнішого гоночного чемпіонату.