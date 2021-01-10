Скільки коштує участь в ралі "Дакар": вантажівки від мільйона і ночівля за 7 000 євро

"Двотижневий турпохід з можливістю познущатися над собою і технікою" стартує від 37 000 євро

Російська мотогонщіца Анастасія Ніфонтова розповіла про вартість участі в ралі-марафоні "Дакар", який 3 січня стартував в Саудівській Аравії. Раніше ми повідомляли, що мотоцикліст врятував життя супернику на "Дакарі".

"Детальніше розповісти, скільки коштує двотижневий турпохід з можливістю познущатися над собою і технікою, мабуть, цікаво. Відразу невеличкий відступ. У цьому пості не братиму вартість техніки, підготовки, екіпіровки і іншого. Тільки витрати на безпосередню участь", – написала Анастасія в своїй групі в соціальних мережах.

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/ Фото: AFP

Стартові внески мото та квадро

"Найдешевший варіант опинитися в стартовому листі "Дакара "- це заявитися в залік Оriginal by Motul на мото або квадро без механіків та команди. Це обійдеться у 15,7 тисяч євро. Якщо везете з собою автобус-технічку – плюс 4,5 тисячі євро. Якщо є позашляховик асістансу – плюс 2,5 тисячі євро. Якщо хочете спати в кемпері зі зручностями, то ще 7 тисяч євро.

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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

За кожного члена команди (а в одній технічці має бути мінімум двоє) – плюс 10 тисяч євро. Разом для мото з командою ціна починається від 37 тисяч євро".

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Скільки обійдуться авто і баггі

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"Стартовий внесок у авто – 26,6 тисяч євро. Технічки і механіки коштують однаково для всіх. Але, з урахуванням того що для обслуговування авто та екіпажу потрібно набагато більше людей і техніки, загальна вартість починається десь від 100 тисяч євро.

"Дакар-2021"/Фото dakar.com

Легкі баггі не сильно відстають від авто. Стартові – 24,6 тисяч євро. Загальна вартість за команду теж близько 100 тисяч євро. І це я рахую приблизний мінімум, а не впевнену середню суму".

Вартість вантажівок

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"Вантажівки обходяться по 39,4 тисячі євро за штуку, плюс по 10 тисяч євро за величезні вантажівки-технічки. По 10 тисяч євро за кожного члена команди (в КАМАЗі команда з близько 70 чоловік). Тут вже бюджети перевалюють за 1 млн веро".

Ремонт вантажівки на "Дакарі"-2021 / Фото: Reuters

Що входить в стартові внески

"Що входить в стартові внески? Доставка техніки з Європи на поромі в Саудію, страховка гонщиків, управління митними процедурами, харчування на бівуаках, дозвіл використовувати логотип учасника "Дакара" і всяка дрібна нісенітниця. Але не забуваємо про квитки на літак, проживання в готелі, оренду навігації, харчування і т.п.", – підсумувала Ніфонтова.

Дивіться анонс "Дакара"-2021

Дакар-2021

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