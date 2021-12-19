Шумахер виганяє російського мажору з Формули-1

Брат легендарного Міхаеля Шумахера Ральф заявив, що росіянину Микиті Мазепіну не місце у Королівських перегонах

Брати Шумахери і Мазепін / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній гонщик Формули-1, нині експерт Ральф Шумахер, який є братом прикутого до ліжка Міхаеля Шумахера та дядьком діючого пілота команди Хаас Міка Шумахера, закликав напарника останнього – росіянина Микиту Мазепіна – звільнити місце у Ф-1 для талановитішого спортсмена.

"Мазепін, безумовно, був хорошим пілотом у Формулі-2. Але цього року він пішов у неправильному напрямку і насправді має займатися чимось іншим. Йому необов'язково брати участь у Формулі-1", – наводить слова Ральфа Шумахера Speedweek з посиланням на Sky Sports.

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Ральф та Міхаель Шумахери. Фото – Getty Images

"Для Міка було б краще, якби поряд був хтось, хто міг би йому допомогти. Той, хто разом із ним міг би вести команду вперед", – додав Ральф Шумахер.

Зазначимо, що за підсумками сезону-2021 у Формулі-1 Микита Мазепін та Мік Шумахер набрали нуль очок на двох, влаштовуючись на дні заліку пілотів.

Микита Мазепін і Мік Шумахер / Фото: Getty Images

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При цьому Мазепін став лідером сезону... за кількістю порушень меж траси.

Микита Мазепін

Нагадаємо, Микита Мазепін – син Дмитра Мазепіна, російського підприємця, основного власника та голови ради директорів компанії "Уралхім". Завдяки мільярдам батька Мазепін-молодший і потрапив до Формули-1.

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