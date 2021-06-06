Сенсація в Формулі-1: виграв гонщик в тюбетейці

Помилка чинного чемпіона світу Льюїса Гамільтона на фініші гонки відкинула з його з лідерських позицій у хвіст – відео, фото та результати Гран-прі Азербайджану

Серхіо Перес в тюбетейці / Фото: formula1.com

У Баку завершилася гонка Гран-прі Азербайджану Формули-1. Її результати виявилися сенсаційними. Переможцем етапу став пілот Ред Булл Серхіо Перес. Друге місце посів гонщик Астон Мартін Себастьян Феттель, для якого цей п'єдестал став першим у складі команди. ТОП-3 замкнув П'єр Гаслі з Альфа Таурі.

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Макс Ферстаппен зійшов з дистанції за чотири кола до фінішу після аварії через прокол колеса і позбувся можливої перемоги. Після рестарту Льюїс Гамільтон зумів обійти Переса, але припустився помилки в першому повороті і відкотився аж на 15-ту сходинку.

На церемонії нагородження мексиканець Серхіо Перес позував фотографам, надівши собі на голову тюбетейку.

Формула 1. Гран-прі Азербайджану

1. Серхіо Перес (Ред Булл)

2. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1,385

3. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +2,762

4. Шарль Леклер (Феррарі) +3,828

5. Ландо Норріс (Макларен) +4,754

6. Фернандо Алонсо (Альпін) +6,382

7. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +6,624

8. Карлос Сайнс (Феррарі) +7,709

9. Даніель Ріккардо (Макларен) +8,874

10. Кімі Ряйкконен (Альфа Ромео) +9,576

11. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) +10,254

12. Валттері Боттас (Мерседес) +11,264

13. Мік Шумахер (Хаас) +14,241

14. Микита Мазепін (Хаас) +14,315

15. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +17,668

16. Ніколас Латіфі (Вільямс) +42,379

17. Джордж Расселл (Вільямс) – не фінішував

18. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – не фінішував

19. Ленс Стролл (Астон Мартін) – не фінішував

20. Естебан Окон (Альпін) – не фінішував

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