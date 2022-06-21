Семиразовий чемпіон Формули-1 штовхнув дівчину у річку (відео)

На вихідних відбувся Гран-прі Канади, де пілот Мерседеса Льюїс Хемілтон посів третє місце. Це був другий подіум семиразового чемпіона світу цього сезону.
Після гонки Хемілтон зіштовхнув у річку свого фізіотерапевта та тренера Анджелу Каллен.
"Іди туди, Ендже! Анджела сказала, що якщо Льюїс Хемілтон фінішує на подіумі, то вона стрибне в річку. Їй знадобився поштовх", – пояснили ситуацію в команді.
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