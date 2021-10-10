Росія на дні, Гамільтон падає: зміна лідера у Формулі-1

На автодромі в Стамбулі завершилася гонка Гран-прі Туреччини Формули-1. Перемогу за її підсумками святкував пілот Мерседеса Валттері Боттас

Боттас і Ферстаппен / Фото: Reuters

Другим став гонщик команди Ред Булл Макс Ферстаппен. Замкнув трійку найкращих напарник Ферстаппена, мексиканець Серхіо Перес.

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Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон, який напередодні виграв кваліфікацію, але через незаконну заміну двигуна стартував аж з 11-го місця, став у Стамбулі п'ятим.

А останній, 20-й, рядок посів гонщик Хааса Микита Мазепін – син російського олігарха, власника "Уралхіма" Дмитра Мазепіна.

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Відзначимо, що після цього етапу Гамільтон втратив лідерство в загальному заліку пілотів Формули-1. В активі британця 256,5 очка. Очолив рейтинг Ферстаппен. На його рахунку 262,5 бала.