Фатальна красуня: охоронці влаштували скандал перед стартом гонки Формули-1 через сексуальну репершу

Чемпіонат світу з Формули-1 продовжує повертатися до доковідних часів. Зокрема це стосується повернення повноцінних передстартових церемоній.

Меган Ті Сталліон / Фото: Getty Images

На Гран-прі США таке включення знаменитого колишнього пілота Формули-1 Мартіна Брандла в ефір Sky Sports не обійшлося без двох неприємних моментів. Нагадаємо, що за результатами гонки перемогу здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Брандл зауважив, як повз нього йде реп-виконавиця Меган Ті Стальйон – переможниця одразу у трьох номінаціях премії Греммі 2021 року. Попереду Меган йшов охоронець, що не врятувало Брандла від бажання поспілкуватися з репершою, пише Чемпіонат.

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Коли Мартін представився і спробував зав'язати розмову, його почав відштовхувати охоронець. Меган дала знак, що все гаразд, але охоронець на цьому не заспокоївся і потім почав відштовхувати вже телеоператора. Брандл тим часом запропонував співачці, якщо вона реперша, що-небудь симпровізувати на тему Формули-1. Меган засміялася і ввічливо відповіла, що жодного репу на цей випадок не заготовила.

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Далі в розмову втрутився якийсь піарник і грубо заявив, що Брандл немає права спілкуватися з Меган. На цьому інтерв'ю й завершилось.