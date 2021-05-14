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Після фіналу Ліги чемпіонів у Туреччини відібрали етап Формули-1

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 травня, 17:33
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Через зростання кількості хворих коронавірусом Гран-прі Туреччини цього року не відбудеться, гонку Формули-1 перенесли в Австрію
Формула-1
Формула-1 / Фото: Reuters

Слідом за фіналом Ліги чемпіонів Туреччина втратила ще одне велике змагання. Формула-1 офіційно підтвердила скасування Гран-прі Туреччини.

Календар нинішнього сезону зазнає такі зміни: Гран-прі Франції пройде тижнем раніше (18-20 червня), а замість скасованого Гран-прі Туреччини відбудеться ще один етап в Австрії. Гран-прі Штирії пройде з 25 по 27 червня, а другий етап в Австрії, як і планувалося, – з 2 по 4 липня.

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Нагадаємо, уряд Великобританії включило Туреччину в так званий "червоний список" країн на тлі зростання числа хворих коронавірусом в цій країні. Відповідно до законів Великобританії, після повернення з країн "червоного списку" її жителі повинні пробути на карантині в готелі протягом 10 днів за свій рахунок.

При цьому Туреччина повинна була прийняти Гран-прі Формули-1 з 11 по 13 червня, замінивши в календарі чемпіонату світу етап в Канаді. Обмеження торкнулися б співробітників відразу семи команд чемпіонату, що базуються у Великобританії.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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