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Нова королева пустелі: чарівна іспанка виграла етап "Дакара"-2021

3 січня, 17:45

Олена Павлова Олена Павлова

Христина Гутьєррес здобула першу перемогу для жінок з часів легендарної Ютти Кляйншмідт

Сьогодні, 3 січня, в Саудівській Аравії стартувала легендарна багатоденка "Дакар". Лідерство в заліку мотоусюдиходів захопила дівчина – Христина Гутьєррес з команди Red Bull Off-Road Team USA. 29-річна іспанка здобула перемогу на першому етапі ралі-рейду. Раніше на старті багатоденки у чемпіона "Дакара" розлетівся вентилятор.

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Це перша перемога Христини на "Дакарі" – через чотири роки після дебюту. Вона перша жінка з часів легендарної Ютти Кляйншмідт, яка перемогла на ралі-рейді – повідомляє 20minutos.es. Нагадаємо, що німкеня свого часу не тільки виграла спецділянку "Дакара", але й у 2001 році зробила історичний прорив і виграла загальний залік в класі автомобілів.

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Відзначимо, що талант іспанки помітив і семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон. У цьому сезоні Христина буде виступати у новій серії Extreme E за команду X44 Гемілтона. А її напарником за кермом електричного позашляховика стане дев'ятиразовий чемпіон світу з ралі Себастьєн Леб.

"Христина – молода і талановита, у неї велике майбутнє", – вважає Льюїс.

Тому перемога Гутьєррес на етапі "Дакара" не повинна нікого дивувати.

Христина Гутьєррес
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Христина Гутьєррес / Фото: Instagram

Нагадаємо, що 43-й ралі-марафон "Дакар"вдруге у своїй історії пройде в Саудівській Аравії і триватиме до 15 січня. Проведення гонки було під загрозою зриву, коли Саудівська Аравія закрила кордон у кінці 2020-го через COVID-19. Але учасників впустили з умовою двотижневого карантину і поголовного тестування.

Раніше фінській гонщиці пропонували знятися голою заради місця в команді і погрожували відрізати волосся. Емма Кіміляйнен по юніорах виступала разом з гонщиками Формули-1 Валттері Боттасом і Кевіном Магнуссеном.

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