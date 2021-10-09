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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Невдача чемпіона: Гамільтон виграв кваліфікацію в Туреччині, але стартуватиме з другого десятка

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
9 жовтня, 16:30
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Пілот команди Формули-1 Мерседес Льюїс Гамільтон став переможцем кваліфікації Гран-прі Туреччини, але стартуватиме в завтрашній гонці не з першого місця
Льюїс Гамільтон виграв Гран-прі Туреччини
Льюїс Гамільтон виграв Гран-прі Туреччини / Фото: REUTERS

Британець встановив новий рекорд траси – 1.22,868. Другий час продемонстрував його партнер по команді Валттері Боттас, третій – Макс Ферстаппен з Ред Булл.

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Втім, в завтрашній гонці Гамільтон стартуватиме не з першого ряду стартової решітки, а з 11-го місця.

Справа в тому, що напередодні Гран-прі Туреччини в боліді Гамільтон змінили двигун, тому гонщик був оштрафований на 10 місць на старті гонки.

Кваліфікація Гран-прі Туреччини

1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 1.22,868

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2. Валттері Боттас (Мерседес) – 1.22,998

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.23,196

4. Шарль Леклер (Феррарі) – 1.23,265

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5. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) 1.23,326

6. Фернандо Алонсо (Альпін) 1.23,477

7. Серхіо Перес (Ред Булл) 1.23,706

8. Ландо Норріс (Макларен) 1.23,954

9. Ленс Стролл (Астон Мартін) 1.24,305

10. Юкі Цунода (Альфа Таурі) 1.24,368

Не пройшли в третій сегмент:

11. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 1.24,795

12. Естебан Окон (Альпін) – 1.24,842

13. Джордж Расселл (Вільямс) – 1.25,007

14. Мік Шумахер (Хаас) – 1.25,200

15. Карлос Сайнс (Феррарі) – 1.25,177

Не пройшли в другий сегмент:

16. Даніель Ріккардо (Макларен) – 1.25,881

17. Ніколас Латіфі (Вільямс) – 1.26,086

18. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – 1: 26.430

19. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1: 27.525

20. Микита Мазепин (Хаас) – 1.28,449

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