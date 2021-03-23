"Мене обурює людське насильство": чемпіон Формули-1 в шоці від подій в Росії

Чинний чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон обурений тим, що сталося в цирку в Казані. Там під час виступу слони влаштували бійку. Тварини накинулися одне на одного, а глядачі зі страху почали розбігатися.
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"Кожен день мене обурює людське насильство. Хто-небудь знає, як ми можемо зупинити подібні речі в Росії?" – написав Хемілтон в Instagram.
Хемілтон є відомим активістом. Він з етичних причин відмовився від вживання м'яса, ставши вегетаріанцем.
Випадок в Казані знову підняв питання етичності використання тварин у цирках. У багатьох цирках тварини утримуються в неналежних умовах, а дресирування перетворюється в насильство.
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