"Мене обурює людське насильство": чемпіон Формули-1 в шоці від подій в Росії

Льюїс Хемілтон в шоці від бійки слонів в казанському цирку

Чинний чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон обурений тим, що сталося в цирку в Казані. Там під час виступу слони влаштували бійку. Тварини накинулися одне на одного, а глядачі зі страху почали розбігатися.

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"Кожен день мене обурює людське насильство. Хто-небудь знає, як ми можемо зупинити подібні речі в Росії?" – написав Хемілтон в Instagram.

Хемілтон є відомим активістом. Він з етичних причин відмовився від вживання м'яса, ставши вегетаріанцем.

Випадок в Казані знову підняв питання етичності використання тварин у цирках. У багатьох цирках тварини утримуються в неналежних умовах, а дресирування перетворюється в насильство.

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Льюїс Хемілтон зі своїм псом / Фото: Facebook

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