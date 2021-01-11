Краще за будь-якого страуса: мотогонщик зарився головою в пісок після падіння на "Дакарі"

Мотогонщик із Ботсвани Росс Бранч потрапив у аварію на сьомому етапі ралі-рейду "Дакар"-2021. Пілот команди Monster Energy Yamaha не впорався з керуванням і полетів через кермо головою вперед, зарившись у пісок. На щастя, гонщик отримав лише невеликі подряпини.

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Пізніше на своїй сторінці в Instagram Росс показав наслідки падіння – розбиті руки і понівечений шолом, який, можливо, врятував гонщику життя, адже наслідки удару головою могли бути куди серйознішими.

Нагадаємо, що кілька днів тому інший мотоцикліст опинився в госпіталі після аварії. Сильний головний біль не дозволив Ашишу Раорану дістатися до фінішу.

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А перед цим в аварію потрапив інший індійський гонщик Ч.Ш. Сантош. Інший мотоцикліст врятував йому життя, 15 хвилин роблячи реанімацію. Наразі Сантош перебуває в комі.

Дакар-2021

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