Кваліфікацію Формули-1 виграв Ферстаппен, але перемогу присудили Боттасу

Нідерландець Ферстаппен показав найшвидший час у кваліфікації Гран-прі Португалії, але він був анульований через порушення кордонів траси

Гамільтон і Боттас / Фото: Reuters

На Міжнародному автодромі Алгарве відбулася кваліфікація Гран-прі Португалії Формули-1. Найкращий результат показав фінський пілот Мерседеса Валттері Боттас. Друге місце посів його напарник Льюїс Гамільтон, трійку найкращих замкнув Макс Ферстаппен з Ред Булл.

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Відзначимо, що нідерландець Ферстаппен показав найшвидший час в третьому сегменті, але він був анульований через порушення кордонів траси.

При цьому син легендарного Міхаеля Шумахера Мік в кваліфікації португальського етапу став лише 19-м. Його партнер по Хаасу – росіянин Микита Мазепін – посів останню, 20-ту, сходинку.

Гран-прі Португалії. Кваліфікація

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1. Валттері Боттас (Мерседес) – 1.18,348

2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0,007

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,398

4. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,632

5. Карлос Сайнс (Феррарі) +0,691

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6. Естебан Окон (Альпін) +0,694

7. Ландо Норріс (Макларен) +0,768

8. Шарль Леклер (Феррарі) +0,958

9. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1,027

10. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1,311

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Вибули після другого сегмента

11. Джордж Расселл (Вільямс)

12. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео)

13. Фернандо Алонсо (Альпін)

14. Юкі Цунода (Альфа Таурі)

15. Кімі Райкконен (Альфа Ромео)

Вибули після першого сегмента

16. Даніель Ріккардо (Макларен)

17. Ланс Стролл (Астон Мартін)

18. Ніколас Латіфі (Вільямс)

19. Мік Шумахер (Хаас)

20. Микита Мазепін (Хаас)

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Раніше ми писали, що мотогонщик потрапив в жахливу аварію на швидкості в 160 км / год, а потім встав і пішов.