Курйоз в гонці електрокарів: лідер розрядився перед фінішем

/ Фото: Twitter
Фініш Гран-прі Валенсії в Формулі Е (клас автогонок на електромобілях) ознаменувався неймовірною подією. У лідера гонки Антоніо Фелікса да Кошти на останньому колі... розрядився болід!
Читайте також: Уламки машин і колеса розлетілися по всій трасі! Страшна аварія в автоперегонах (відео)
Гонка в дощову погоду супроводжувалася декількома аваріями, тому на трасу частенько виїжджала машина безпеки. Через постійні пауз команди неправильно розрахували витрату енергії і практично всі боліди розрядилися на останньому колі.
Найбільше пощастило пілоту Мерседеса Ніку де Врісу, який якимось дивом зберіг заряд і вирвався в лідери. Сам же да Кошта відкотився на сьомий рядок.
Також ми писали, що гонщиця потрапила в страшну аварію на старті нової серії гонок на електромобілях. Автомобіль зробив п'ять оборотів, перш ніж впав на дах.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк