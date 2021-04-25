Курйоз в гонці електрокарів: лідер розрядився перед фінішем

На фініші перегонів Формули Е в Валенсії у лідера пелотона розрядився болід. У підсумку він фінішував сьомим, а перемогу здобув Нік де Вріс

/ Фото: Twitter

Фініш Гран-прі Валенсії в Формулі Е (клас автогонок на електромобілях) ознаменувався неймовірною подією. У лідера гонки Антоніо Фелікса да Кошти на останньому колі... розрядився болід!

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Гонка в дощову погоду супроводжувалася декількома аваріями, тому на трасу частенько виїжджала машина безпеки. Через постійні пауз команди неправильно розрахували витрату енергії і практично всі боліди розрядилися на останньому колі.

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Найбільше пощастило пілоту Мерседеса Ніку де Врісу, який якимось дивом зберіг заряд і вирвався в лідери. Сам же да Кошта відкотився на сьомий рядок.

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Також ми писали, що гонщиця потрапила в страшну аварію на старті нової серії гонок на електромобілях. Автомобіль зробив п'ять оборотів, перш ніж впав на дах.

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