Команда Формули-1 може постраждати через російський прапор

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) проведе перевірку дизайну нового боліда команди Формули-1 "Хаас". Проблема в кольоровій гамі.

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"Хаас" раніше представив болід VF-21 на сезон-2021, в оформлення якого включили білий, червоний і синій кольори російського прапора на честь "Уралкалія", нового спонсора організації і гонщика Нікіти Мазепіна.

За інформацією Autosport, у WADA виникли питання, бо подібне оформлення боліда суперечить рішенню Спортивного арбітражного суду (CAS) про заборону використання російської символіки на міжнародних змаганнях.

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Раніше ми писали, що 18-річний штурман загинув в результаті аварії під час тренування напередодні Кубка Купера в Іспанії. Пілот не впорався з керуванням, вилетів з траси і врізався в покришки. В ролі пілота виступав батько загиблого. Він залишився живий, але отримав серйозні травми.

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