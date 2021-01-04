КамАЗ виривається в лідери: результати другого етапу ралі "Дакар"-2021

У Саудівській Аравії пройшов другий етап знаменитого ралі-рейду "Дакар". У класі позашляховиків перемогу відсвяткував катарець Нассер Аль-Аттія, однак генеральну класифікацію очолив не він, а француз Стефан Петерансель, який сьогодні прийшов до фінішу другим. Також в загальному заліку Аль-аттію випереджає Карлос Сайнс. До речі, дивіться, як іспанець долав дюни.

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У змаганнях мотоциклістів лідерство захопив Хуан Барреда Борт. Іспанець виграв етап і тепер випереджає Ріки Брабека і Росса Бренча на шість хвилин. А ось Тобі Прайс зіткнувся з проблемами в пустелі. З легкістю подолати дюни у нього не вийшло, що вилилося для нього 28-м місцем.

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У заліку вантажівок продовжує лідирувати російський екіпаж під керівництвом Дмитра Сотникова. КамАЗ виграв другий етап поспіль, що дозволило йому відірватися від найближчого переслідувача вже на 17 хвилин. До слова, сьогодні один з учасників позбувся лобового скла, не розрахувавши висоту дерева.

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Сенсація першого етапу Крістіна Гутьерес, яка виступає в класі мотоусюдиходів, сьогодні стала лише десятою, що відкинуло її на четверте місце в загальному заліку з відставанням в майже три хвилини.

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Нагадаємо, що 43-й ралі-марафон "Дакар"другий раз в своїй історії пройде в Саудівській Аравії і триватиме до 15 січня. Проведення гонки було під загрозою зриву, коли Саудівська Аравія закрила кордон в кінці 2020 го через COVID-19. Але учасників впустили з умовою двотижневого карантину і поголовного тестування.

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