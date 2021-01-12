Формула-1 перенесла старт чемпіонату! Новий календар сезону

Сьогодні керівництво Формули-1 представило новий календар на 2021 рік. Замість Австралії (21 березня) чемпіонат стартує в Бахрейні 28 березня.

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Сезон повинен був початися в Мельбурні. Але епідемія коронавірусу і посилення карантинних заходів в Австралії змусили перенести етап на осінь. Поки що під питанням і гонка в Шанхаї. Можливо Гран-прі Китаю відбудеться 2 травня. Спочатку цю дату виділили В'єтнаму. Але там відмовилися від Гран-прі. Замінити В'єтнам готова Португалія.

Також на тиждень були зрушені дати проведення гонок в Бразилії, Саудівської Аравії і Абу-Дабі. А Гран-прі Росії та Сінгапуру помінялися місцями в календарі.

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Календар Формули-1

28 березня – Гран-прі Бахрейну

18 квітня – Гран-прі Італії (Імола)

2 травня – місце буде оголошено пізніше

9 травня – Гран-прі Іспанії

23 травня – Гран-прі Монако

6 червня – Гран-прі Азербайджану

13 червня – Гран-прі Канади

27 червня – Гран-прі Франції

4 липня – Гран-прі Австрії

18 липня – Гран-прі Великобританії

1 серпня – Гран-прі Угорщини

29 серпня – Гран-прі Бельгії

5 вересня – Гран-прі Нідерландів

12 вересня – Гран-прі Італії (Монца)

26 вересня – Гран-прі Росії

3 жовтня – Гран-прі Сінгапуру

10 жовтня – Гран-прі Японії

24 жовтня – Гран-прі США

31 жовтня – Гран-прі Мексики

7 листопада – Гран-прі Бразилії

21 листопада – Гран-прі Австралії

5 грудня – Гран-прі Саудівської Аравії

12 грудня – Гран-прі ОАЕ

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Рейтинг чемпіонів Формули-1 за кількістю титулів

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