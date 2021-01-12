Формула-1 перенесла старт чемпіонату! Новий календар сезону

Сьогодні керівництво Формули-1 представило новий календар на 2021 рік. Замість Австралії (21 березня) чемпіонат стартує в Бахрейні 28 березня.
Сезон повинен був початися в Мельбурні. Але епідемія коронавірусу і посилення карантинних заходів в Австралії змусили перенести етап на осінь. Поки що під питанням і гонка в Шанхаї. Можливо Гран-прі Китаю відбудеться 2 травня. Спочатку цю дату виділили В'єтнаму. Але там відмовилися від Гран-прі. Замінити В'єтнам готова Португалія.
Також на тиждень були зрушені дати проведення гонок в Бразилії, Саудівської Аравії і Абу-Дабі. А Гран-прі Росії та Сінгапуру помінялися місцями в календарі.
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Календар Формули-1
- 28 березня – Гран-прі Бахрейну
- 18 квітня – Гран-прі Італії (Імола)
- 2 травня – місце буде оголошено пізніше
- 9 травня – Гран-прі Іспанії
- 23 травня – Гран-прі Монако
- 6 червня – Гран-прі Азербайджану
- 13 червня – Гран-прі Канади
- 27 червня – Гран-прі Франції
- 4 липня – Гран-прі Австрії
- 18 липня – Гран-прі Великобританії
- 1 серпня – Гран-прі Угорщини
- 29 серпня – Гран-прі Бельгії
- 5 вересня – Гран-прі Нідерландів
- 12 вересня – Гран-прі Італії (Монца)
- 26 вересня – Гран-прі Росії
- 3 жовтня – Гран-прі Сінгапуру
- 10 жовтня – Гран-прі Японії
- 24 жовтня – Гран-прі США
- 31 жовтня – Гран-прі Мексики
- 7 листопада – Гран-прі Бразилії
- 21 листопада – Гран-прі Австралії
- 5 грудня – Гран-прі Саудівської Аравії
- 12 грудня – Гран-прі ОАЕ
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