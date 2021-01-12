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Формула-1 перенесла старт чемпіонату! Новий календар сезону

12 січня, 10:54

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Перша гонка замість Австралії відбудеться в Бахрейні

Сьогодні керівництво Формули-1 представило новий календар на 2021 рік. Замість Австралії (21 березня) чемпіонат стартує в Бахрейні 28 березня.

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Сезон повинен був початися в Мельбурні. Але епідемія коронавірусу і посилення карантинних заходів в Австралії змусили перенести етап на осінь. Поки що під питанням і гонка в Шанхаї. Можливо Гран-прі Китаю відбудеться 2 травня. Спочатку цю дату виділили В'єтнаму. Але там відмовилися від Гран-прі. Замінити В'єтнам готова Португалія.

Також на тиждень були зрушені дати проведення гонок в Бразилії, Саудівської Аравії і Абу-Дабі. А Гран-прі Росії та Сінгапуру помінялися місцями в календарі.

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Календар Формули-1

  • 28 березня – Гран-прі Бахрейну
  • 18 квітня – Гран-прі Італії (Імола)
  • 2 травня – місце буде оголошено пізніше
  • 9 травня – Гран-прі Іспанії
  • 23 травня – Гран-прі Монако
  • 6 червня – Гран-прі Азербайджану
  • 13 червня – Гран-прі Канади
  • 27 червня – Гран-прі Франції
  • 4 липня – Гран-прі Австрії
  • 18 липня – Гран-прі Великобританії
  • 1 серпня – Гран-прі Угорщини
  • 29 серпня – Гран-прі Бельгії
  • 5 вересня – Гран-прі Нідерландів
  • 12 вересня – Гран-прі Італії (Монца)
  • 26 вересня – Гран-прі Росії
  • 3 жовтня – Гран-прі Сінгапуру
  • 10 жовтня – Гран-прі Японії
  • 24 жовтня – Гран-прі США
  • 31 жовтня – Гран-прі Мексики
  • 7 листопада – Гран-прі Бразилії
  • 21 листопада – Гран-прі Австралії
  • 5 грудня – Гран-прі Саудівської Аравії
  • 12 грудня – Гран-прі ОАЕ

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