Фіаско Феррарі та Хемілтона допомагає Ферстаппену очолити залік Формули-1

Сезон Формули-1 продовжує набирати оборони. Цими вихідними в Іспанії відбувся шостий етап у 2022 році і закінчився він невдало для чинного на той момент лідера особистого заліку Шарля Леклера.
Монегаск впевнено тріумфував у кваліфікації, але до фінішу так і не доїхав. Будучи лідером пелотону. На 28 колі Шарль зіштовхнувся із механічними проблемами. Через поломку двигунам він змушений був достроково завершити Гран-Прі.
Також провалився на старті гонки та пілот Мерседес Льюїс Хемілтон. Британець зіткнувся з Кевіном Магнуссеном та вилетів за межі траси. Через це Льюїсу через пошкодження боліда довелося зайвий раз заїхати в бокси,
Читайте також: Гонщики Формули-1 вийшли на нагородження у шоломах для американського футболу
При цьому Льюїс зумів завершити гонку на 5 місці, а тріумфували пілоти Ред Булл. Чинний чемпіон Макс Ферстаппен впевнено обійшов партнера по команді Серхіо Переса та виграв уже четверту гонку у сезоні.
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Серхіо Перес (Ред Булл)
- Джордж Рассел (Мерседес)
- Карлос Сайнс (Феррарі)
- Льюїс Хемілтон (Мерседес)
- Валттері Боттас (Альфа Ромео)
- Естебан Окон (Альпін)
- Лендо Норріс (Макларен)
- Фернандо Алонсо (Альпін)
- Юкі Цунода (Альфа-Таурі)
Це дозволило Ферстаппену сповна скористатися вильотом Леклера та обігнати його у турнірному заліку. Щоправда, різниця між ними лише шість очок. Наступний Гран-Прі пройде вже за тиждень у Монако.
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 110 очок
- Шарль Леклер (Феррарі) – 104 очки
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 85 очки.
- Джордж Рассел (Мерседес) – 74 очки
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 65 очка