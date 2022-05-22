Фіаско Феррарі та Хемілтона допомагає Ферстаппену очолити залік Формули-1

Дует пілотів з Ред Була тріумфував на Гран-Прі Іспанії, а ось головний фаворит гонки Шарль Леклер не проїхав і половини дистанції

Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

Сезон Формули-1 продовжує набирати оборони. Цими вихідними в Іспанії відбувся шостий етап у 2022 році і закінчився він невдало для чинного на той момент лідера особистого заліку Шарля Леклера.

Монегаск впевнено тріумфував у кваліфікації, але до фінішу так і не доїхав. Будучи лідером пелотону. На 28 колі Шарль зіштовхнувся із механічними проблемами. Через поломку двигунам він змушений був достроково завершити Гран-Прі.

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Також провалився на старті гонки та пілот Мерседес Льюїс Хемілтон. Британець зіткнувся з Кевіном Магнуссеном та вилетів за межі траси. Через це Льюїсу через пошкодження боліда довелося зайвий раз заїхати в бокси,

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При цьому Льюїс зумів завершити гонку на 5 місці, а тріумфували пілоти Ред Булл. Чинний чемпіон Макс Ферстаппен впевнено обійшов партнера по команді Серхіо Переса та виграв уже четверту гонку у сезоні.

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Серхіо Перес (Ред Булл) Джордж Рассел (Мерседес) Карлос Сайнс (Феррарі) Льюїс Хемілтон (Мерседес) Валттері Боттас (Альфа Ромео) Естебан Окон (Альпін) Лендо Норріс (Макларен) Фернандо Алонсо (Альпін) Юкі Цунода (Альфа-Таурі)

Це дозволило Ферстаппену сповна скористатися вильотом Леклера та обігнати його у турнірному заліку. Щоправда, різниця між ними лише шість очок. Наступний Гран-Прі пройде вже за тиждень у Монако.

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