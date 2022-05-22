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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Фіаско Феррарі та Хемілтона допомагає Ферстаппену очолити залік Формули-1

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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22 травня, 17:59
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Дует пілотів з Ред Була тріумфував на Гран-Прі Іспанії, а ось головний фаворит гонки Шарль Леклер не проїхав і половини дистанції
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

Сезон Формули-1 продовжує набирати оборони. Цими вихідними в Іспанії відбувся шостий етап у 2022 році і закінчився він невдало для чинного на той момент лідера особистого заліку Шарля Леклера.

Монегаск впевнено тріумфував у кваліфікації, але до фінішу так і не доїхав. Будучи лідером пелотону. На 28 колі Шарль зіштовхнувся із механічними проблемами. Через поломку двигунам він змушений був достроково завершити Гран-Прі.

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Також провалився на старті гонки та пілот Мерседес Льюїс Хемілтон. Британець зіткнувся з Кевіном Магнуссеном та вилетів за межі траси. Через це Льюїсу через пошкодження боліда довелося зайвий раз заїхати в бокси,

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При цьому Льюїс зумів завершити гонку на 5 місці, а тріумфували пілоти Ред Булл. Чинний чемпіон Макс Ферстаппен впевнено обійшов партнера по команді Серхіо Переса та виграв уже четверту гонку у сезоні.

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Серхіо Перес (Ред Булл)
  3. Джордж Рассел (Мерседес)
  4. Карлос Сайнс (Феррарі)
  5. Льюїс Хемілтон (Мерседес)
  6. Валттері Боттас (Альфа Ромео)
  7. Естебан Окон (Альпін)
  8. Лендо Норріс (Макларен)
  9. Фернандо Алонсо (Альпін)
  10. Юкі Цунода (Альфа-Таурі)

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Це дозволило Ферстаппену сповна скористатися вильотом Леклера та обігнати його у турнірному заліку. Щоправда, різниця між ними лише шість очок. Наступний Гран-Прі пройде вже за тиждень у Монако.

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  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 110 очок
  2. Шарль Леклер (Феррарі) – 104 очки
  3. Серхіо Перес (Ред Булл) – 85 очки.
  4. Джордж Рассел (Мерседес) – 74 очки
  5. Карлос Сайнс (Феррарі) – 65 очка

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Джордж Расселл

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Карлос Сайнс

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Льюїс Гамільтон

Льюїс Гамільтон

Mercedes
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7
Ландо Норріс

Ландо Норріс

McLaren
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8
Вальттері Боттас

Вальттері Боттас

Alfa Romeo
30
9
Естебан Окон

Естебан Окон

Alpine
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10
Кевін Магнуссен

Кевін Магнуссен

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15
11
Данієль Ріккардо

Данієль Ріккардо

McLaren
11
12
Юкі Цунода

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П'єр Гаслі

П'єр Гаслі

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Себастьян Феттель

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Александр Албон

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Фернандо Алонсо

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Чжоу Гуаньюй

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