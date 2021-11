Ферстаппен не зумів наздогнати Хемілтона, Алонсо повернувся на п'єдестал: результат Гран-прі Катару

Британський гонщик Льюїс Хемілтон став переможцем Гран-прі Катару

Льюїс Хемілтон виграв Гран-прі Катару / Фото: Reuters

Семиразовий чемпіон світу лідирував у гонці від старту до фінішу та здобув впевнену перемогу у Гран-прі Катару.

Читайте також: Китайський гонщик та резервіст Ред Булл: весь склад пілотів Формули-1 на сезон-2022

Реклама

BREAKING: @LewisHamilton wins in Qatar!



Це beats Max Verstappen (P2) and reduces Verstappen є шампанії, щоб перейти на вісім пунктів з двома races to go! #QatarGP #F1 pic.twitter.com/MFi2rtjiH6 - Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Друге місце зайняв пілот Ред Булла Макс Ферстаппен. Нідерландець стартував сьомим через штраф, проте швидко зміг відіграти позиції. Також Ферстаппен отримав додаткове очко за швидке коло.

LAP 6/57



What a start in Qatar від Max Verstappen!



He's already up to P2, having started in P7



The battle between him and Lewis Hamilton is ON! #QatarGP #F1 pic.twitter.com/nepwvVwfy0 - Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Реклама

На третьому місці – Фернандо Алонсо, який виступає за Альпін. Варто зазначити, що для дворазового чемпіона світу це потрапляння на п'єдестал стало першим після повернення до Формули-1 з 2014 року.

Реальним претендентом на успіх у гонці був фінський пілот Мерседеса Вальттері Боттас, проте на 34-му колі він змушений був заїхати на додатковий піт-стоп через прокол. Пізніше фін взагалі зійшов через пошкодження.

Реклама

LAP 33/57



Puncture for Valtteri Bottas! He's falling back through the field from P3 as he tries to make it back to the pits #QatarGP #F1 pic.twitter.com/6crTO7zIl1 - Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Крім Боттаса також зійшов з дистанції Ніколас Латіфі, який представляє Вільямс.

Останнє 18-е місце зайняв російський гонщик Хааса Микита Мазепін.

Загальний залік

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 351,5

2. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 343,5

3. Валттері Боттас (Мерседес) – 203

4. Серхіо Перес (Ред Булл) – 190

5. Ландо Норріс (Макларен) – 153