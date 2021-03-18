Чемпіона Формули-1 відправили на курси для водіїв через перевищення швидкості

Колишній пілот Формули-1 Деймон Хілл розповів смішну історію, як йому довелося відвідати курси для водіїв за перевищення швидкості. Легенда Формули-1 попався на камеру з перевищенням, через що йому виписали штраф, а також відправили на курси.

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"Там були люди, які в чомусь завинили. Ми сиділи в кімнаті, нам пояснили, що ми допустили помилку. Нам сказали: "Деякі люди не хочуть, щоб хтось знав, що вони порушили правила. Тому ви можете написати будь-яке ім'я на своїх бейджиках. Тоді я вписав "Чемпіон", що було трохи нахабно. Я думаю, що люди і так знали, хто я, все дивилися на мене.

Там була камера. Я знижував швидкість перед в'їздом в населений пункт, але все одно їхав надто швидко. Був ще один випадок, я перевищив швидкість в 3 ранку десь на трасі, де взагалі нікого не було. Як мені здається, то покарання було жорстоким, але, звичайно, треба дотримуватися правил" , – цитує Хілла DailyMail .

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За словами британця, йому довелося відвідувати курси незабаром після того, як він виграв чемпіонат в 1996 році в складі "Вільямса".

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні дебютує у Формулі-1 син легендарного Міхаеля Шумахера Мік. Він став пілотом "Хааса", а напередодні Шумахера висміяли в Формулі-1.

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