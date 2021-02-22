Чемпіон Формули-1 продає колекцію авто вартістю 7,5 млн: зацініть цю красу

Пробіг автомобілів становить всього кілька тисяч кілометрів

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель розпродає колекцію шикарних спорткарів. Сумарна вартість всіх автомобілів може скласти божевільні 7,5 мільйона доларів.

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Продажем автомобілів займається відомий дилер суперкарів Том Хартлі-молодший. Він опублікував оголошення про продаж на своїй сторінці в Instagram. Зазначається, що пробіг примірників не перевищує декількох тисяч кілометрів. В дужках вказана орієнтовна вартість авто.

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Ferrari LaFerrari 2016 року ($ 3 700 000)

Ferrari Enzo 2004 року ($ 650 000)

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Ferrari F50 1996 ($ 1 800 000)

Ferrari F12TDF 2016 року ($ 490 000)

Ferrari 458 Speciale 2015 року ($ 250 000)

Mercedes-Benz SL65 AMG 'Black Series' 2009 року ($ 249 900),

Mercedes-Benz SLS AMG Gullwing 2010 года ($ 220. 000)

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BMW Z8 2002 роки ($ 130 000)

Раніше ми писали, що збитий на велосипеді чемпіон "Формули-1" показав проопероване лице. Дворазовий чемпіон "Формули-1" Фернандо Алонсо був збитий машиною під час велотренування в Швейцарії.

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