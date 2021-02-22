Чемпіон Формули-1 продає колекцію авто вартістю 7,5 млн: зацініть цю красу

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель розпродає колекцію шикарних спорткарів. Сумарна вартість всіх автомобілів може скласти божевільні 7,5 мільйона доларів.
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Продажем автомобілів займається відомий дилер суперкарів Том Хартлі-молодший. Він опублікував оголошення про продаж на своїй сторінці в Instagram. Зазначається, що пробіг примірників не перевищує декількох тисяч кілометрів. В дужках вказана орієнтовна вартість авто.
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Ferrari LaFerrari 2016 року ($ 3 700 000)
Ferrari Enzo 2004 року ($ 650 000)
Ferrari F50 1996 ($ 1 800 000)
Ferrari F12TDF 2016 року ($ 490 000)
Ferrari 458 Speciale 2015 року ($ 250 000)
Mercedes-Benz SL65 AMG 'Black Series' 2009 року ($ 249 900),
Mercedes-Benz SLS AMG Gullwing 2010 года ($ 220. 000)
BMW Z8 2002 роки ($ 130 000)
Раніше ми писали, що збитий на велосипеді чемпіон "Формули-1" показав проопероване лице. Дворазовий чемпіон "Формули-1" Фернандо Алонсо був збитий машиною під час велотренування в Швейцарії.
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