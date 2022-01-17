Зірку збірної України не пустили на матч! Він не вакцинований

Стала відома причина, чому півзахисник Аталанти Руслан Малиновський не зіграв проти Інтера. Раніше було повідомлення, що у футболіста коронавірус.
Насправді у чемпіонат Італії з 10 січня змінилися ковід-протоколи. Тепер навіть у гравців обов'язково має бути сертифікат про вакцинацію для відвідування стадіону.
Тому Малиновському заборонили навіть з'являтися на арені. Він не зробив щеплення від COVID-19.
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Як зазначає TuttoAtalanta, лідер збірної України має отримати першу дозу вакцини вже найближчим часом. Проте вийти на поле у матчах чемпіонату Італії він зможе лише через 15 днів після уколу.
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