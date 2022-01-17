Зірку збірної України не пустили на матч! Він не вакцинований

Через нові антиковідні правила в чемпіонаті Італії Руслан Малиновський був змушений пропустити матч Аталанти з Інтером

Малиновському доведеться зробити щеплення / Фото: Колаж: Сьогодні

Стала відома причина, чому півзахисник Аталанти Руслан Малиновський не зіграв проти Інтера. Раніше було повідомлення, що у футболіста коронавірус.

Насправді у чемпіонат Італії з 10 січня змінилися ковід-протоколи. Тепер навіть у гравців обов'язково має бути сертифікат про вакцинацію для відвідування стадіону.

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Тому Малиновському заборонили навіть з'являтися на арені. Він не зробив щеплення від COVID-19.

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Як зазначає TuttoAtalanta, лідер збірної України має отримати першу дозу вакцини вже найближчим часом. Проте вийти на поле у матчах чемпіонату Італії він зможе лише через 15 днів після уколу.

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