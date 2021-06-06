Зірковий суперник України обдурив Барселону заради іншого гранда

Нідерландський півзахисник Джорджиньйо Вейналдум несподівано змінив бажанню виступати за Барселону після відходу з Ліверпуля і тепер хоче в ПСЖ

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Сучасні футболісти все рідше демонструють прихильність або бажання виступати за конкретну команду. Практично все вирішує фінансовий бік справи. Така ж ситуація трапилася з нідерландцем Джорджиньйо Вейналдумом, який найближчим часом стане вільним агентом.

Наприкінці травня вважалося вирішеним, що лідер Ліверпуля перед Євро тікає в Барселону. Однак сьогодні з'явилася інформація, що 30-річний півзахисник підпише контракт з ПСЖ. Французький гранд перебив пропозицію іспанського більш, ніж удвічі.

Про це написав у Twitter журналіст-інсайдер Фабріціо Романо.

Повідомляється, що каталонці домовилися з Вейналдумом ще в травні і навіть запланували час проходження медичного огляду. Однак зацікавленість аргентинського тренера ПСЖ Маурісіо Почеттіно в Джорджиньйо все змінило. Стало відомо, що Барса не збирається вступати в "гонку" з французьким клубом і піднімати зарплатню. Обидва клуби пропонували контракт на три роки.

Напередодні футболіст Шахтаря приніс перемогу Ізраїлю над Чорногорією перед зустріччю з Роналду.

Нагадаємо, збірні Нідерландів і України в рамках Євро-2020 зіграють в Амстердамі вже наступної неділі, 13 червня.

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