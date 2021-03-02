Русский
$ 28
33,72
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Зірковий футболіст заспіває на музичному фестивалі в Італії з другом-тренером

2 березня, 12:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Златан Ібрагімович зібрався співати на знаменитій сцені в Сан-Ремо

Шведський форвард-ветеран Златан Ібрагімович не обмежується виявом своїх талантів тільки на футбольному полі. 39-річний лідер "Мілана" вирішив виступити на традиційному музичному фестивалі в Сан-Ремо. Напередодні стало відомо, що Ібрагімович не зіграє проти "МЮ" в Лізі Європи, так що у Златана стало більше вільного часу.

Реклама

Новину повідомив журналіст Альфредо Педулла на своєму сайті.

Швед виконає пісню "Волоцюга", яку ще в 1972 році співала італійська група Nomadi. Причому, Ібра зробить це в компанії зі своїм старим другом Сінішею Міхайловичем. 52-річний серб зараз тренує "Болонью" і бореться з наслідками раку.

/ Фото: Reuters

Реклама

У 2006-2008 роках Сініша починав свою тренерську діяльність помічником головного наставника в "Інтері", а Златан в той час виступав за міланську команду.

В тренді
Помер знаменитий футболіст "Роми"

71-й фестиваль в Сан-Ремо пройде з 2 по 6 березня. Крім Михайловича й Ібрагімовича, на сцені з'явиться ще один відомий атлет – олімпійський чемпіон зі спортивної ходьби італієць Алекс Швацер.

Нещодавно в Сербії Златана Ібрагімовича образили на етнічному ґрунті.

Дивіться, як недавно Златан забивав за "Мілан" в чемпіонаті Італії:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

виступ футбол пісня Мілан Італія Златан Ібрагімович музыкальный конкурс
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналуФутбол
"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерамиФутбол
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесієюФутбол
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти