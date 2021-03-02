Зірковий футболіст заспіває на музичному фестивалі в Італії з другом-тренером

Шведський форвард-ветеран Златан Ібрагімович не обмежується виявом своїх талантів тільки на футбольному полі. 39-річний лідер "Мілана" вирішив виступити на традиційному музичному фестивалі в Сан-Ремо. Напередодні стало відомо, що Ібрагімович не зіграє проти "МЮ" в Лізі Європи, так що у Златана стало більше вільного часу.

Реклама

Новину повідомив журналіст Альфредо Педулла на своєму сайті.

Швед виконає пісню "Волоцюга", яку ще в 1972 році співала італійська група Nomadi. Причому, Ібра зробить це в компанії зі своїм старим другом Сінішею Міхайловичем. 52-річний серб зараз тренує "Болонью" і бореться з наслідками раку.

/ Фото: Reuters

Реклама

У 2006-2008 роках Сініша починав свою тренерську діяльність помічником головного наставника в "Інтері", а Златан в той час виступав за міланську команду.

В тренді Помер знаменитий футболіст "Роми"

71-й фестиваль в Сан-Ремо пройде з 2 по 6 березня. Крім Михайловича й Ібрагімовича, на сцені з'явиться ще один відомий атлет – олімпійський чемпіон зі спортивної ходьби італієць Алекс Швацер.

Нещодавно в Сербії Златана Ібрагімовича образили на етнічному ґрунті.

Дивіться, як недавно Златан забивав за "Мілан" в чемпіонаті Італії:

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама