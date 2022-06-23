Зірка Шахтаря посилить чемпіона Бразилії

Вінгер донецького Шахтаря Педріньйо близький до повернення у чемпіонат Бразилії

Педріньйо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

20 серпня стартує чемпіонат України в елітному дивізіоні. На жаль, через військову агресію Росії футбольні клуби України залишають легіонери.

Ще один трансфер на вихід відбудеться найближчим часом. Один із найдорожчих футболістів "гірників" Педріньйо перейде до складу чемпіона Бразилії Атлетіко Мінейро. Про це повідомляє Goal.com.

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"Півники", як називають уболівальники свій клуб, збираються взяти Педріньйо в річну оренду з правом викупу за 15-18 мільйонів євро. Боси клубу вважають, що за час виступів у складі чемпіона Бразилії 24-річний вінгер зможе додати в ціні і виправдати вкладені інвестиції.

Гол Педріні вирішив результат першого матчу з Монако / Фото: Getty Images

Сам футболіст уже домовився з Атлетіко Мінейро про особистий контракт.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про інтерес до Педріньйо з боку команди Сергія Реброва Аль-Айна. Еміратський клуб готовий був заплатити "гірникам" 18 млн євро.

Зазначимо, що Педріньйо став гравцем Шахтаря влітку 2021 року. Трансфер талановитого футболіста з Бенфіки коштував "гірникам" 18 млн євро. У складі донецької команди бразилець зіграв 18 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти.

Педрінйо став гравцем Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"