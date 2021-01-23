Зірка "Роми" покараний за конфлікт з Фонсекою і може втекти до Ярмоленка

Нападник "Роми" Едін Джеко опинився поза грою на невизначений час через конфлікт з тренером римської команди Паулу Фонсекою. Нагадаємо, що на тижні "вовки" вилетіли з Кубка Італії на стадії 1/8 фіналу, програвши "Спеції" 2:4. Після чого лідери "Роми" висунули португальському тренеру свої вимоги.

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/ Фото: AFP

Едін Джеко і Лоренцо Пеллегріні і раніше висловлювали невдоволення роботою Фонсеки – повідомляє Gazzetta dello Sport. А під час останнього тренування між футболістами і португальським фахівцем стався конфлікт. Джеко і Пеллегріні від імені команди заявили про тактичні проблеми.

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Також футболісти почали вимагати повернення в клуб тренера Джанлуки Гомбара. Саме Гомбара зробили винним в порушенні регламенту під час кубкового матчу проти "Спеції", коли "Рома" зробила шість замін замість п'яти дозволених.

Паулу Фонсека / Фото: Reuters

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Як повідомляє Corriere dello Sport, ще до кубкового матчу Джеко вступив у перепалку з одним з членів тренерського штабу і самим Фонсекою на тренуванні. Після цього нападник не потрапив до стартового складу проти "Спеції". Пізніше тренер попередив, що Джеко не ввійде в заявку на сьогоднішній матч з цією ж командою в Серії А.

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Джерело зазначає, що думки інших гравців "Роми" розділилися – не всі підтримують виховні заходи тренера, однак є і ті, хто не згоден з поведінкою футболіста.

Також повідомляється, що в зв'язку з останніми подіями, агент Джеко запропонував його англійському "Вест Гему", за який виступає українець Андрій Ярмоленко. Відзначимо, що в Італії зарплата боснійського голеадора становить 7 млн євро на рік.

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