Зірка футболу, який посадив Шеву на банку, розлучився з дружиною після витоку інтимного відео

Знаменитий колишній нападник "Челсі" і збірної Кот-д'Івуара Дідьє Дрогба повідомив, що розлучився з дружиною Лалл Діакіте після 20 років спільного життя.
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"Я не звик обговорювати своє особисте життя, але через спекуляції в ЗМІ сьогодні я підтверджую, що, на жаль, після 20 років спільного життя ми з Лалл прийняли важке рішення: розлучилися в минулому році", – написав Дрогба на своїй сторінці в Instagram.
Незадовго до цього в Мережі з'явилося відео, на якому Дідьє Дрогба лежить з іншою жінкою на ліжку. Дівчина кусає колишнього футболіста за плече, а потім він каже: "Вона впевнена! Вона заразить мене, вкусивши!"
Оточення Дрогба пояснювало, що це "уривок" з рекламного ролика, який скоро повинен був з'явитися на екранах в рамках боротьби з пандемією COVID-19.
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