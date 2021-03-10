Зірка футболу продає наркотики і вмирає біля бару: екс-гравець "Реала" знявся в кіно

Ще одна колишня зірка футболу подалася в кіно, вважаючи себе великим талантом. Екс-нападник мадридського "Реала", англійського "Евертона" і збірної Нідерландів Ройстон Дренте знявся у фільмі, зігравши гангстера. Раніше ми писали, що в готелі "Шахтаря" Гай Річі знімає фільм з Джейсоном Стейтемом.

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33-річний Дренте отримав роль в популярній голландській кримінальній драмі Mocro Maffia, де зіграв лиходія Френкі Профа, який торгує наркотиками. І це не епізодична роль – Дренте задіяний у п'яти епізодах серіалу, перш ніж його героя застрелили біля бару.

"Я завжди дивився на акторів в дитинстві. Я дивився, як репери, такі як 50 Cent, знімаються у фільмах, і думав, що я теж можу це зробити. Під час кастингу вони запитали мене, чи грав я раніше. Я сказав ні, але мені здається, що я – природжений талант", – зазначив футболіст

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Дренте оголосив про завершення кар'єри у віці 29 років і вирішив стати музикантом. Нідерландець записав першу пісню в стилі реп. Він вибрав собі псевдонім Roya2Faces. Однак в 2019 році Дренте перебрався в голландський клуб "Козаккен Бойз"з третьої ліги. А цієї зими підписав контракт з "Расинг Мурсія" з 4-ї за рівнем ліги Іспанії.

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