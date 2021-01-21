Зірка "Боруссії" втік із закритої вечірки через вікно

Форвард менхенгладбахської "Боруссії" і збірної Швейцарії Брель Емболо потрапив в погану ситуацію. На футболіста завели справу.
Німецька поліція провела облаву на ресторан в місті Ессен. Там проходила закрита вечірка, незважаючи на суворий в країні карантин, пов'язаний з пандемією коронавіруса.
Читайте також: Плюнув в суперника – отримай бан. Сина легенди футболу жорстоко покарали за хамство
Як розповіли поліцейські, один з учасників вечірки встиг вискочити у вікно, пробігти до даху і сховатися в одній з квартир. Там правоохоронці і виявили Бреля Емболо.
Версія футболіста: він поїхав в Ессен до товариша, щоб подивитися баскетбольний матч.
Поки триває слідство Емболо виключений із заявки "Боруссії" М. В цьому сезоні футболіст провів 14 матчів і забив 3 м'ячі.
Ми пам'ятаємо швейцарця по матчах Ліги чемпіонів. У поєдинку проти "Шахтаря" Брель Емболо забив гол .
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк