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Зірка "Боруссії" втік із закритої вечірки через вікно

21 січня, 09:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Брель Емболо був затриманий поліцією за порушення карантину

Форвард менхенгладбахської "Боруссії" і збірної Швейцарії Брель Емболо потрапив в погану ситуацію. На футболіста завели справу.

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Німецька поліція провела облаву на ресторан в місті Ессен. Там проходила закрита вечірка, незважаючи на суворий в країні карантин, пов'язаний з пандемією коронавіруса.

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Як розповіли поліцейські, один з учасників вечірки встиг вискочити у вікно, пробігти до даху і сховатися в одній з квартир. Там правоохоронці і виявили Бреля Емболо.

Версія футболіста: він поїхав в Ессен до товариша, щоб подивитися баскетбольний матч.

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Поки триває слідство Емболо виключений із заявки "Боруссії" М. В цьому сезоні футболіст провів 14 матчів і забив 3 м'ячі.

Ми пам'ятаємо швейцарця по матчах Ліги чемпіонів. У поєдинку проти "Шахтаря" Брель Емболо забив гол .

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футболіст Боруссія Менхенгладбах Брель Емболо
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